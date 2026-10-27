El investigador y escritor local, que fue presidente de las academias argentinas de Letras y de Educación, fue declarado este lunes Personalidad Emérita de la Cultura Nacional en un acto realizado en el Palacio Libertad, en Buenos Aires.

"Hoy tuvimos el honor de reconocer a Pedro Luis Barcia como Personalidad Emérita de la Cultura, en un encuentro realizado en el Palacio Libertad. Un escritor, docente, investigador y filólogo que ha dedicado su vida al estudio, la preservación y la difusión de nuestra lengua y literatura, realizando un aporte invaluable al patrimonio cultural argentino”, expresó ayer en sus redes el secretario de Cultura de la Nación Argentina, Leonardo Cifelli.

El funcionario destacó que “reconocer su trayectoria es también poner en valor a quienes, a través del conocimiento, la educación y la investigación, contribuyen a mantener vivo y enriquecer el legado cultural de nuestro país”.





Por su parte, Barcia agradeció “a mucha gente que está detrás de mi” y reflexionó que “enseñar a leer supone tres meses, pero para comprender tenemos toda la vida”. Por último y a modo de agradecimiento a todos los presentes, recordó la frase de Friedrich Nietzsche: “El aplauso es el mejor de los ruidos”.

La distinción de Personalidad Emérita de la Cultura es el mayor reconocimiento nacional otorgado a figuras del ámbito intelectual. Este galardón, previamente obtenido por personalidades como Mirtha Legrand, Mauricio Wainrot, Aldo Sessa, Eduardo Costantini y Marta Minujín, sitúa a Pedro Luis Barcia junto a nombres de alcance internacional, pero guarda un fuerte eco identitario a nivel local: es uno de los intelectuales más prolíficos nacidos en Gualeguaychú.