Desde el Municipio informaron que avanza la recuperación de la trama peatonal de la Costanera, con el foco puesto en el único sector pendiente de tratamiento, ubicado en avenida Morrogh Bernard, entre el puente Méndez Casariego y el hotel Guayrá.

Esta semana comenzó la recolocación de los adoquines articulados, tras la nivelación y compactación de las bases de arena mediante placa vibratoria, y para la tarea personal de la Cooperativa El Serrucho conformó una base de arena compactada la cual permite recuperar la planimetría original de la vereda.

Sobre esa estructura se recolocan las mismas piezas retiradas oportunamente, sin reemplazos ni modificaciones en el diseño existente.

El tendido de los bloques de hormigón avanza en hileras trabadas, ajustadas al trazado curvo de la baranda perimetral que bordea el sector.

Debido al estado de deterioro que presentaba la vereda en ese tramo, el sector fue demolido en su totalidad; la restauración contempló la incorporación de una base de suelo cemento, la posterior aplicación de hormigón y, en la etapa final, la colocación de los adoquines articulados, en línea con el resto de las veredas de la Costanera.

“La importancia de la obra radica en la pendiente descendente de la vereda hacia el río Gualeguaychú, una condición que, sumada al deterioro previo, generaba riesgo concreto e inseguridad adicional para los peatones que circulan por el lugar”, indicaron, explicando que “la intervención busca subsanar los desniveles ocasionados por el crecimiento de las raíces, una situación habitual en estos espacios verdes que compromete la uniformidad del piso y expone a los transeúntes”.

Por este motivo, se ampliaron los canteros ubicados sobre la vereda, con el objetivo de dotar de mayor volumen de tierra a las especies forestales allí implantadas y orientar el crecimiento de la estructura radicular hacia el futuro.

Cabe recordar que estos mismos trabajos ya fueron ejecutados en el tramo de la Costanera que une el puente Méndez Casariego con los galpones del Puerto.