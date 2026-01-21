Desde el municipio informaron que a partir de finales de febrero comenzará la reconstrucción integral del boulevard Pedro Jurado, entre las rotondas de calle Urquiza y la Terminal.

“Lo cierto es que el boulevard Pedro Jurado está totalmente destruido: está plagado de pozos, deformaciones, grietas por todos lados, cráteres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al Boulevard Pedro Jurado, desde la Rotonda Urquiza hasta la Rotonda de la Terminal, lo vamos a hacer totalmente nuevo”, anunció el intendente Mauricio Davico.

La inversión superará los 1.000 millones de pesos y será afrontada con fondos propios de la administración municipal. En ese marco, la Planta de Asfalto y el personal municipal serán los encargados de realizar el asfaltado, mientras que la empresa José Eleuterio Pitón S.A. será la responsable de proveer los materiales, la mano de obra y el equipamiento necesario para las tareas de fresado y bacheo profundo entre Artigas y Urquiza.

Los trabajos comprenderán la reconstrucción de aproximadamente 20.000 metros cuadrados de calzada, lo cual equivale a 48 cuadras de longitud convencional.

Como novedad técnica, por primera vez en Gualeguaychú, se utilizará asfalto modificado, un material de alto desempeño empleado en autopistas de tránsito intenso a nivel internacional.

“Este asfalto modificado tiene el doble de durabilidad que el asfalto convencional que conocemos todos. Más durabilidad es sinónimo de menos posibilidad de rotura y de la formación de huellas, porque cuando hace mucho calor, el asfalto convencional se ablanda y cuando pasa un camión deja marcada la huella”, remarcó Davico.

La clave de la durabilidad del asfalto modificado radica en que incorpora polímeros a la mezcla tradicional, lo que mejora su elasticidad, resistencia y comportamiento frente a temperaturas extremas. Esta tecnología reduce la aparición de deformaciones y huellas, prolonga la vida útil de la carpeta y disminuye la necesidad de reparaciones frecuentes.

Para esta obra, el Municipio adquirió 92,5 toneladas de asfalto modificado tipo AM3 marca Shell, con una inversión superior a los 232 millones de pesos.

El proceso constructivo incluirá el fresado completo de las calzadas y la ejecución de bacheo estructural en toda la traza, y otro dato clave es que antes de colocar la nueva carpeta asfáltica se dispondrá una membrana geotextil, un material sintético que actúa como capa de separación y refuerzo entre la base y el pavimento. Su función principal consiste en distribuir cargas, evitar el reflejo de grietas y mejorar la durabilidad del conjunto vial.

“Esta obra nos va a dar mayor seguridad a los vecinos, turistas y transportistas que transitan por acá. Y el boulevard quedará más seguro porque la calle va a quedar como corresponde, con demarcaciones viales y las respectivas señaléticas”, sostuvo el intendente \.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.