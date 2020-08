Reconstruyen caminos productivos en el departamento Gualeguaychú

Al respecto de la importancia de los trazados para la zona, el presidente de la junta de gobierno de Perdices, Ignacio Recare, explicó que “esta zona además de contar con abundante producción agrícola y ganadera, cuenta con muchas familias que residen en el campo y a la vera de estos caminos, por lo que resulta primordial contar una correcta transitabilidad de los mismos. Es decir que son vías de comunicación fundamentales para la producción y para la calidad de vida de los vecinos”.

En cuanto a las mejoras en ejecución, remarcó que “estos trabajos van a permitir que los caminos se oreen mucho más rápido y que el agua no corra sobre la traza”, y seguidamente recalcó que “no hay vecino que no pondere los trabajos que se están llevando adelante, a tal punto que quienes tienen más tiempo viviendo en la zona manifiestan que hace unos 20 años que no se realizada una mejora integral como ésta. Es algo muy destacable”.

Las mejoras sobre ambos trazados de suelo natural comenzaron desde la intersección con la Autovía Ruta Nacional N°14 e incluyen la reconstrucción total con apertura de cunetas para favorecer el desagüe en días de lluvias, alteo con recuperación de material, abovedado, reconstrucción del galibo y conformación del camino. En ruta 47, dichos trabajos se extendieron en los primeros 9 km hasta la zona del arenal, en tanto que sobre ruta 11 se mejoraron unos 15 km y las tareas se prolongarían hasta camino Maya, con colocación de tubos de alcantarillas.

Cabe señalar, que los trabajos son realizados por personal y maquinarias del departamento Obras por Administración de la DPV y se emplean una motoniveladora, una retropala y un tractor con rastra.

Convenio de colaboración mutua

A través de la rúbrica de un convenio entre la repartición vial, el Ministerio de Gobierno y la junta de Perdices, se llevará adelante en los próximos días la reposición de material calcáreo en caminos de la zona. “Comenzaremos por un trazado conocido como La Comisaría y que es otro de los caminos primordiales para Perdices”, comentó Recare y detalló que “la comuna aportará unos 15 equipos de broza y Vialidad se encargará del transporte y distribución del material”.