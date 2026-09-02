La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura lleva adelante la reconstrucción total de la calle 3 de Caballería, entre Pasteur y Edison, tras comprobar que el estado del pavimento articulado no admitía una reparación parcial.

En un principio, la intención era arreglar únicamente los sectores dañados, pero al comenzar a trabajar en el pavimento se detectó que la base sobre la que estaba asentado era muy arenosa y contenía barro, por lo que se decidió levantar la cuadra completa.

Por ese motivo, hace unos días se retiraron primero los adoquines existentes, los cuales serán limpiados y reutilizados una vez finalizados los trabajos.

Luego, se ejecutó una excavación de 28 centímetros, se extrajo toda la tierra arenosa y se compactó el terreno natural para generar así esa base en la cual ahora se coloca el hormigón con malla de 15 centímetros de espesor, que constituye la segunda capa, de la cual se completó un 65%..

Finalmente, una tercera capa de cuatro centímetros de arena compactada recibirá los adoquines articulados de hormigón.

Previo al inicio de la etapa de hormigonado, cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias realizaron todas las conexiones nuevas de agua y cloaca del sector, además de las reconexiones necesarias.

Todos estos trabajos se desarrollan sobre una superficie de 455 metros cuadrados y 70 metros lineales, y los adoquines que fueron retirados son limpiados, refaccionados y cuando sea el momento serán recolocados para su reutilización.