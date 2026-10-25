Desde el Municipio informaron que avanza el nuevo contrapiso de hormigón de la vereda del Club de Pescadores, en la Costanera Sur, sobre el tramo comprendido entre el comienzo del predio y el cruce con calle 3 de Febrero.

Según detallaron, la etapa en curso consiste en la construcción del nuevo contrapiso mediante la colocación de la armadura de refuerzo, con paños de malla electrosoldada tendidos sobre el suelo ya acondicionado para la colada del hormigón.

Los bordes se delimitaron con encofrado de perfiles metálicos, los cuales contendrán el hormigón y definirán el nivel final del solado junto al cordón existente.

Antes de esa instancia se levantó toda la vereda anterior, que se encontraba en mal estado, y se picó el contrapiso completo

Sobre la nueva base se colocarán baldosas de la FAMUCO (Fábrica Municipal Cooperativa), un espacio productivo municipal y cooperativo dedicado a elaborar materiales para la construcción y la obra pública, como pilares monofásicos, cámaras de inspección, bancos, canteros y otros insumos de hormigón.

Las nuevas baldosas fueron compradas y aportadas por la institución, mientras que la ejecución está a cargo de una cooperativa bajo la dirección de Obras Públicas.

El proyecto contempla además rampas peatonales nuevas de hormigón y rampas de acceso al predio. Por separado, personal de la Dirección de Obras Públicas reforma un desagüe que atraviesa justo ese frente.

El origen del deterioro estaba en las raíces de los árboles, que habían elevado el solado, por lo que se las redujo de manera paulatina, con el cuidado de no aflojar los ejemplares ni comprometer su estabilidad. Solamente se debió retirar un ciprés que desde hacía años levantaba la vereda de la Costanera Sur, al punto tal de provocar que varias baldosas quedaran deformadas y se elevaran hasta 30 centímetros por encima de la superficie.

El segundo propósito de la intervención en la vereda consiste en acondicionar el lugar para materializar un paso peatonal que enlace la Costanera Sur con el predio del ex Frigorífico, uno de los espacios públicos de encuentro y dispersión en el frente ribereño.

El nuevo camino bordeará la porción final del terreno del Club de Pescadores hasta empalmar con el Paseo Costero del Frigorífico, de modo que quienes caminan por la zona ya no deban continuar hasta la entrada de vehículos, ubicada varios metros más adelante.

El camino verde peatonal comenzará a la altura de la intersección de 3 de Febrero y Almirante Brown, recorrerá el sector lindero a Pescadores y se unirá con la calle interna del Paseo, a la altura de la plaza existente, para definir un recorrido continuo.

Para habilitar ese ingreso se retirará el alambrado emplazado en la esquina, una decisión que elimina barreras físicas, mejora la visibilidad del acceso y consolida una entrada abierta al paseo del sur de la ciudad.

Entre los trabajos previos se entubó el canal de desagüe del sector, con el fin de canalizar el flujo hídrico y resolver un punto crítico del escurrimiento pluvial.