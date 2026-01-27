La situación financiera de los hogares argentinos mostró un deterioro significativo, con un nivel récord de endeudamiento a través de plataformas digitales. De acuerdo con un informe de la consultora EcoGo, las familias destinaron el 33% de sus ingresos mensuales a cancelar deudas con billeteras virtuales y prestamistas no bancarios, el registro más alto de la serie histórica.

El panorama resultó aún más complejo al considerar los compromisos asumidos con el sistema bancario tradicional. En ese contexto, el endeudamiento total de los hogares alcanzó el 140% de sus ingresos mensuales. El dato más preocupante estuvo vinculado a la capacidad de pago: los créditos calificados como "irrecuperables", es decir, aquellos con más de un año de mora, pasaron del 2,6% al 6,4% en apenas doce meses.

Morosidad triplicada y el fin de la licuación

El relevamiento, elaborado con datos oficiales del Banco Central hasta noviembre de 2025, indicó que el 21,4% de la deuda con el sector fintech presentó irregularidades en los pagos, una tasa que se triplicó en relación con el año anterior, cuando se ubicaba en el 7,4%. En términos nominales, de los $12,6 billones otorgados por el sistema no bancario, alrededor de $2,7 billones registraron dificultades de cobro.

“Muchas personas que tienen acceso a crédito formal no les alcanza para llegar a fin de mes y usan mecanismos alternativos. Las cuotas en los últimos años se licuaban con la inflación, ahora no se licúa más”, explicó Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, en declaraciones a Clarín.

El deterioro financiero también impactó en los bancos tradicionales, aunque en menor proporción debido al uso del débito automático. La mora en los préstamos personales trepó a un 11%, el nivel más alto registrado, mientras que en las tarjetas de crédito la irregularidad alcanzó el 8,4%, multiplicándose por seis en comparación con 2024.