Dio inicio la Colonia Municipal 2026 para Adultos Mayores, que este año registra un récord de participación con más de 550 personas inscriptas. La propuesta, que se desarrolla en el Centro Municipal de Día para Personas Adultas Mayores “De Cara al Sol”, volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, recreación y bienestar para personas desde los 60 años, promoviendo el envejecimiento activo y la inclusión social.

Durante la primera jornada se pusieron en marcha múltiples actividades recreativas, deportivas y culturales pensadas para favorecer la integración, el movimiento y el disfrute. Entre las propuestas se encuentran tejo, con tres canchas habilitadas; golf croquet, con dos canchas; newcom; aqua gym; caminatas; gimnasia; ajedrez y una amplia variedad de juegos de salón como chinchón, truco y burraco, generando espacios de encuentro y participación activa.

La Colonia de Adultos Mayores funciona los lunes, martes y jueves, en el horario de 16 a 20 h, con sede en el Centro Municipal de Día “De Cara al Sol”. El Municipio garantiza el traslado gratuito mediante 12 colectivos, con recorridos que comienzan a las 15.30 h y finalizan aproximadamente a las 21 h, asegurando el acceso desde distintos barrios de la ciudad.

Asimismo, se garantiza la alimentación diaria, que incluye merienda y colación apta sin TACC, contemplando las necesidades alimentarias de los participantes y promoviendo una propuesta inclusiva y cuidada.

En el marco del cuidado integral de la salud, la colonia cuenta con la presencia permanente de 15 promotores de salud y una enfermera, además de una sala de enfermería equipada para la atención y acompañamiento durante el desarrollo de las actividades, reforzando la prevención y el bienestar de las personas adultas mayores.

Esta colonia depende del Área de Adultos Mayores y se destaca por su carácter inclusivo, integrando a personas con discapacidad y articulando con el Área de Accesibilidad e Inclusión para garantizar la participación plena y el acompañamiento necesario en cada instancia.

Durante el inicio de las actividades estuvo presente el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quien acompañó la jornada y resaltó la importancia de estos espacios de encuentro y recreación, “fundamentales para fortalecer vínculos, promover la participación activa y el disfrute en esta etapa de la vida”.