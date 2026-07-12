La Selección Argentina sumó su tercer festejo en los mundiales frente a los suizos (una en fase de grupos y dos en instancias de eliminación directa).

-Inglaterra 1966 (fase de grupos): el primer cruce de la historia en la máxima cita futbolística fue triunfo por 2 a 0 para la Argentina, con goles de Luis Artime y Ermindo Onega, encarrilando la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que sería eliminada en un polémico encuentro por el anfitrión.

-Brasil 2014 (octavos de final): el recuerdo más vivo, dramático y agónico. En el Arena de San Pablo, el equipo de Alejandro Sabella sufrió durante 117 minutos contra el cerrojo suizo, pero Lionel Messi frotó la lámpara, habilitó a Ángel Di María y "Fideo" puso el 1–0 definitivo.

-Estados Unidos, México y Canadá 2026: fue triunfo por 3 a 1 en tiempo suplementario y pase a las semifinales. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron el triunfo al equipo albiceleste, que tuvo complicaciones luego de que Duiza lo empatara de manera parcial con gol de Dan Ndoye.

Sumando partidos amistosos y oficiales, el dominio argentino es absoluto: se enfrentaron un total de ocho veces, Argentina ganó: 6 partidos y empataron los dos restantes.

La Selección defendió un invicto de casi 60 años frente a Suiza en un nuevo duelo mundialista.

La quinta clasificación a semifinales

La Selección llegó nueve veces a los cuartos de final de un Mundial y con esta es la quinta vez que logró superar la instancia para meterse en las semifinales, contra cuatro frustraciones.

La primera participación que tuvo por eliminación directa fue en Inglaterra 1966, y la más reciente, ante el equipo suizo en la competencia actual.

-Inglaterra 1966: la Albiceleste tuvo su presentación en esta instancia, pero cayó por 1 a 0 frente a los anfitriones en un duelo muy peleado y con muchas polémicas, disputado en el Estadio Wembley, con un gol de Geoff Hurst en el minuto 78.

-México 1986: Argentina venció por 2 a 1 a Inglaterra, con dos goles de Diego Maradona, el primero bautizado "la mano de Dios" al ser convertido con la mano, y el segundo catalogado como el mejor tanto de todos los mundiales. Gary Lineker descontó para los británicos.

-Italia 1990: triunfo por 3 a 2 en definición por penales ante Yugoslavia tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario y el alargue. Tras eliminar a Brasil en la ronda anterior, el conjunto sudamericano se impuso en la tanda de penales gracias a la actuación heroica de Sergio Goycoechea, quien atajó dos remates y otro pegó en el palo.

Brasil 2014: victoria por 1 a 0 frente a Bélgica. Gonzalo Higuain fue el autor del gol que le dio a la Selección argentina una histórica clasificación a semifinales, la primera en 24 años. De esta manera, la Albiceleste cortó una racha de tres eliminaciones consecutivas en esta instancia.

Qatar 2022: el elenco nacional venció por 4 a 3 en los penales a Países Bajos, tras igualar 2 a 2 los 90 minutos reglamentarios y el alargue. Un partido para el recuerdo en el Estadio Lusail, donde la Argentina mostró un gran nivel de juego que la llevó a imponerse con goles de Nahuel Molina y Lionel Messi. Sin embargo, sobre el cierre del encuentro, Países Bajos despertó e igualó el marcador con un doblete de Wout Weghorst. Ya en la tanda de penales, Emiliano Martínez se hizo gigante en el arco y Lautaro Martínez definió el último disparo para darle el triunfo al seleccionado argentino.

Estados Unidos, Canadá y México 2026: triunfo por 3 a 1 ante Suiza en el alargue. Alexis Mac Allister había marcado el 1 a 0, pero Dan Ndoye anotó la igualdad y se tuvo que ir al tiempo suplementario. Allí aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para que el equipo dirigido por Lionel Scaloni vuelva a jugar unas semifinales del Mundo.

Además, acumula 94 partidos jugados, 53 ganados, 17 empatados y 24 perdidos; mientras que suma 169 goles a favor y 107 en contra.

Julián Álvarez rompió la sequía

El delantero Julián Álvarez rompió la sequía de goles en el mundial y con este tanto llegó a su quinto grito en Copas del mundo, ya que venía de marcar 4 en Qatar 2022 (Polonia, Australia y dos ante Croacia).

Scaloni siempre en semifinales

Desde que Lionel Scaloni asumió como director técnico, la Selección argentina alcanzó al menos las semifinales en todas las competencias que disputó. En ese sentido, fueron tres Copas Américas y dos Mundiales.

El primer desafío llegó en la Copa América 2019, a la que Scaloni llegaba envueltos en cuestionamientos por su falta de experiencia antes de asumir un cargo tan importante. Perdió 2 a 0 con Brasil en una polémica semifinales y por el tercer puesto derrotó por 2 a 1 a Chile.

Dos años después, en la Copa América 2021, la Selección dio la gran sorpresa al quedarse con el título tras vencer a Brasil en una final que se disputó nada más y nada menos que en el mítico estadio de Maracaná.

Al año siguiente llegó la gloria máxima para la "Scaloneta", que primero aplastó a Italia en la Finalissima con un contundente 3-0, para luego quedarse con el título en el Mundial de Qatar 2022 ante a Francia en definición por penales y así sumar su tercera estrella 36 años después de la histórica gesta en México 1986.

Finalmente, en la Copa América 2024, la Selección argentina reafirmó que es el mejor combinado del continente al levantar nuevamente este trofeo después de vencer 1-0 a Colombia en una apretada final que se definió en el tiempo extra gracias al gol de Lautaro Martínez.

Finalmente, en esta edición del máximo torneo de selecciones, vuelve a participar de la instancia previa a una final, esta vez ante Inglaterra.