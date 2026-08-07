El Municipio continúa desarrollando el operativo de actualización de información de las familias que residen en sectores potencialmente vulnerables ante una eventual crecida del río. En esta oportunidad, el trabajo se concentró en la zona norte de la ciudad, donde los equipos municipales recorrieron puerta a puerta más de 100 viviendas para corroborar y actualizar los datos de los vecinos.

La tarea forma parte de las acciones preventivas para fortalecer la planificación y optimizar la respuesta ante posibles contingencias hidrológicas. La actualización de la información permite conocer la situación actual de cada familia, identificar personas mayores, personas con discapacidad y otras situaciones que puedan requerir atención prioritaria, incorporando esos datos a los protocolos de asistencia y respuesta.

Durante las recorridas, los equipos municipales también brindan información sobre los canales oficiales para seguir la evolución del río y responden consultas de los vecinos vinculadas a las medidas preventivas. La línea 103 de Defensa Civil y el WhatsApp 3446-628885 están destinados exclusivamente a emergencias y solicitudes de evacuación.

El operativo continuará este viernes por la tarde con el acompañamiento de Prefectura Naval Argentina. Estas acciones forman parte del trabajo articulado que el Municipio viene desarrollando junto a distintas áreas municipales para fortalecer la prevención, el monitoreo permanente de las condiciones hidrológicas y la organización territorial. La actualización de la información resulta una herramienta fundamental para actuar con rapidez, eficiencia y cercanía si las condiciones climáticas así lo requieren.