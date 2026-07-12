Después de que la Guardia Revolucionaria de Irán agrediera otro buque petrolero en el estrecho de Ormuz, Irán y Estados Unidos se trenzaron este sábado y domingo en nuevos ataques cruzados en otra escalada de tensión en Medio Oriente. Washington actuó contra "140 objetivos militares", en respuesta al ataque contra la embarcación, y luego Teherán lanzó una misiles y drones contra Jordania, Qatar, Kuwait y Bahrein.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos confirmó que alcanzó unos 140 objetivos en los ataques de este domingo. Según detalló, atacó sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares. Y dijo que los ataques, más intensos que los anteriores en los últimos días, debilitarían la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo civil.

“Irán tomó una mala decisión. Ahora lo pagan”, escribió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en su cuenta de la red social X.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní señaló en un comunicado que atacó "con varios misiles balísticos" infraestructura e instalaciones militares clave en la base aérea estadounidense Príncipe Hassan, situada en Jordania, lo que causó la "destrucción" de su centro de mando y control, así como de los hangares de drones MQ9, según recogió la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo.

El texto indica que el ataque tuvo lugar después de que EE. UU., "imponiendo su voluntad al gobierno del Reino de Omán", provocara el sábado por la noche "que varias embarcaciones crearan una ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz, lo cual fue detenido por la contundente respuesta de la Armada" iraní.

La Guardia Revolucionaria también informó de ataques en Qatar con misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid, cuyos centro de mantenimiento y reparación de aviones de combate y centro de mando de esta guarnición fueron destruidos.

El Ejército de la República Islámica también reivindicó una ofensiva con "drones destructivos" contra el sistema antimisiles Patriot en Kuwait, así como contra un depósito de municiones y una estación de radar de las fuerzas estadounidenses en el mismo país.

En otra oleada de ataques con drones, Irán atacó el sistema de comunicaciones y la estación de radar del Ejército estadounidense en Bahrein. Agencias de noticias iraníes semioficiales informaron que un miembro de la Marina murió en el ataque de Estados Unidos e Irán tomó represalias atacando a naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses.

La agencia estatal de noticias qatarí dijo anteriormente que sus fuerzas armadas habían repelido un ataque con misiles, sin confirmar la procedencia, mientras el Ministerio del Interior de Bahrein pidió a sus ciudadanos acudir al lugar seguro más cercano tras la activación de alarmas en el territorio.

Los ataques de Estados Unidos y otro pico de tensión en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria iraní dijo en un comunicado que los ataques se producen después de que EE.UU. "lanzara un ataque aéreo contra varias bases costeras y antenas de telecomunicaciones en la costa sur" de Irán. Medios iraníes apuntaron anteriormente este domingo que se produjeron explosiones en diversos puntos del país, sin difundir detalles sobre víctimas o daños.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó previamente del inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán como respuesta al bombardeo de Teherán contra un portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por Ormuz, con un tripulante desaparecido.

"Fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica" atacaron "descaradamente al M/V GFS Galaxy, un buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por el Estrecho de Ormuz. Un miembro de la tripulación civil está desaparecido y el buque no puede continuar el viaje debido a un incendio a bordo y daños significativos en la sala de máquinas", señaló el Comando Central.

"Se le brindó a Irán otra oportunidad más para demostrar su adhesión al Memorando de Entendimiento después de ser responsabilizado por ataques anteriores contra buques comerciales, pero ha fallado nuevamente", siguió el comunicado oficial de Estados Unidos.

Y concluyó: "En respuesta, Estados Unidos está imponiendo un costo elevado al continuar degradando la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el estrecho. Los ataques se están llevando a cabo por orden del Comandante en Jefe".

Advertencia de Irán a Estados Unidos: "La realidad está llamando a la puerta"

El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió ya en horas del domingo a Estados Unidos que "la era de los acuerdos unilaterales ha terminado", tras el recrudecimiento de los ataques cruzados entre ambos países durante la noche.

"La era de los acuerdos unilaterales ha terminado. Se lo dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta", escribió Qalibaf en una publicación en X acompañada de una imagen con el texto de un punto del memorando de entendimiento pactado entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio que alude a la reapertura del estrecho de Ormuz, con la frase "la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias" subrayada.

Los dos países firmaron ese día un acuerdo para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, dio recientemente por terminado lo pactado, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

Fuente: Clarín