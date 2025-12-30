El martes por la mañana se realizó el retiro de las rotondas removibles ubicadas en España y Avenida Parque, y en Aguado y Avenida Parque, ingreso y salida a la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro”.

La intervención quedó a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con apoyo operativo de la Dirección de Obras Públicas.

Las tareas comenzaron a las 6.30 y se extendieron hasta pasado el mediodía, tiempo durante el cual personal municipal y equipos de gran porte trabajaron sobre la calzada.

Este operativo forma parte del esquema de adecuación vial que se repite cada verano en la antesala del Carnaval del País, con el fin de adaptar el entorno urbano a la logística del evento.

La remoción permitió liberar el circuito para el desplazamiento de las carrozas de las distintas comparsas, cuyas dimensiones requieren amplios radios de giro y trayectos sin obstáculos en los sectores de ingreso y salida.

Tal como ocurre cada temporada, las estructuras volverán a instalarse una vez finalizada la edición 2026 del Carnaval del País, cuando el predio retome su fisonomía habitual. Es en este contexto que se solicita a los que circulen en auto por esos lugares durante los próximos meses que lo hagan con precaución para evitar inconvenientes vehiculares.

Estas acciones sintetizan una política pública que piensa a la infraestructura como una herramienta al servicio de la cultura, el turismo y la identidad local.

La capacidad de transformar el espacio urbano en función de un acontecimiento masivo expresa planificación, trabajo articulado y compromiso con uno de los mayores motores sociales y económicos de Gualeguaychú.