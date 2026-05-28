En el marco de las acciones de preservación del entorno urbano, desde el Municipio resaltaron que está estrictamente prohibida la quema de hojas y residuos a cielo abierto en todo el ejido de la ciudad. Esta práctica no solo genera un riesgo inmediato de incendios, sino que provoca un severo impacto ambiental y sanitario.

La combustión de estos materiales libera al aire humo tóxico, monóxido de carbono, dioxinas y furanos. Estas sustancias contaminantes afectan de manera directa la calidad del aire y perjudican especialmente a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias crónicas. Cabe destacar que la prohibición está regulada y sancionada bajo las Ordenanzas n.º 10.088/95 y N.º 10.539/01.

Las hojas secas no son basura, sino un recurso clave para el ecosistema hogareño. Al cumplir su ciclo natural y descomponerse, devuelven nutrientes esenciales al suelo, conservan la humedad de la tierra, protegen las raíces de las plantas durante las bajas temperaturas y sirven de alimento para organismos beneficiosos.

Para aprovechar estos beneficios recomiendan implementar las siguientes alternativas sustentables en los hogares:

- Cobertura natural: utilizarlas para cubrir el suelo de jardines y canteros, evitando el crecimiento de malezas.

- Compostaje: incorporarlas activamente al compost domiciliario.

- Abono orgánico: mezclarlas con ramas, pasto cortado y restos de cocina para generar abono de alta calidad.

- Biodiversidad: dejarlas en sectores específicos para crear refugios de insectos benéficos.

- Protección de suelo: cubrir zonas de tierra desnudas para evitar la erosión.

Además, debe evitarse enterrar las hojas en pozos profundos. Al compactarse en ausencia de oxígeno, el material entra en un proceso de putrefacción que genera malos olores y anula la producción del abono esperado.

Ante cualquier situación de quema de residuos o follaje en la vía pública o predios privados, se puede realizar la denuncia correspondiente de manera anónima. Para ello, se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita de Vigilancia Ambiental: 3446-641628.