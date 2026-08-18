Recuperación de aceite vegetal usado: en seis meses se alcanzó el 70 % de todo lo recolectado en 2025
El programa ambiental sumó más de 14 mil litros reunidos durante la primera mitad del año. La cifra evidencia un crecimiento sostenido en la adhesión comunitaria y del sector gastronómico comercial.
El circuito de recolección y tratamiento de aceites vegetales y grasas utilizadas mostró un incremento significativo en sus volúmenes de captación. Frente a los 20.300 litros acumulados a lo largo de todo 2025, el primer semestre de 2026 cerró con 14.080 litros retirados, lo que equivale a más del 70 por ciento del registro del año anterior en la mitad de tiempo. De ese volumen, 10.100 litros corresponden a los aportes de locales gastronómicos y 3.980 litros provienen del descarte domiciliario depositado por vecinos.
En referencia al desarrollo del plan, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “separar y entregar correctamente el aceite vegetal usado es una acción sencilla, pero tiene un impacto enorme en el cuidado de nuestro ambiente. Como sociedad tenemos que incorporar estas prácticas y entender que cada residuo que gestionamos de manera adecuada ayuda a prevenir la contaminación. Desde el Gobierno municipal tenemos la responsabilidad de generar y sostener estas políticas, facilitar los mecanismos de recolección y acompañar a quienes se comprometen con una ciudad más sustentable”.
La logística, operativa desde 2011 mediante la firma RBA-Ambiental, contempla recorridos quincenales en la temporada veraniega y mensuales el resto del año para retirar los contenedores en restaurantes, parrillas, rotiserías y carros de comida. El objetivo central reside en erradicar el vertido del insumo en las cañerías cloacales o el suelo, práctica que deteriora las redes urbanas y degrada napas, cursos del río y zonas de humedales.
Para mantener este flujo de trabajo, las personas interesadas pueden llevar el producto usado en botellas plásticas herméticas a las Estaciones Verdes situadas en Perón y Tropas (n.º 1), boulevard Martínez y Maestra Torrilla (n.º 2) y Calle 540 y Mosto (n.º 3). En tanto, los comercios que busquen sumarse a la red gratuita de recolección disponen del teléfono 420443 para tramitar la incorporación de sus locales.