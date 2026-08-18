El circuito de recolección y tratamiento de aceites vegetales y grasas utilizadas mostró un incremento significativo en sus volúmenes de captación. Frente a los 20.300 litros acumulados a lo largo de todo 2025, el primer semestre de 2026 cerró con 14.080 litros retirados, lo que equivale a más del 70 por ciento del registro del año anterior en la mitad de tiempo. De ese volumen, 10.100 litros corresponden a los aportes de locales gastronómicos y 3.980 litros provienen del descarte domiciliario depositado por vecinos.

En referencia al desarrollo del plan, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “separar y entregar correctamente el aceite vegetal usado es una acción sencilla, pero tiene un impacto enorme en el cuidado de nuestro ambiente. Como sociedad tenemos que incorporar estas prácticas y entender que cada residuo que gestionamos de manera adecuada ayuda a prevenir la contaminación. Desde el Gobierno municipal tenemos la responsabilidad de generar y sostener estas políticas, facilitar los mecanismos de recolección y acompañar a quienes se comprometen con una ciudad más sustentable”.

La logística, operativa desde 2011 mediante la firma RBA-Ambiental, contempla recorridos quincenales en la temporada veraniega y mensuales el resto del año para retirar los contenedores en restaurantes, parrillas, rotiserías y carros de comida. El objetivo central reside en erradicar el vertido del insumo en las cañerías cloacales o el suelo, práctica que deteriora las redes urbanas y degrada napas, cursos del río y zonas de humedales.

Para mantener este flujo de trabajo, las personas interesadas pueden llevar el producto usado en botellas plásticas herméticas a las Estaciones Verdes situadas en Perón y Tropas (n.º 1), boulevard Martínez y Maestra Torrilla (n.º 2) y Calle 540 y Mosto (n.º 3). En tanto, los comercios que busquen sumarse a la red gratuita de recolección disponen del teléfono 420443 para tramitar la incorporación de sus locales.