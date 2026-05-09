INSEGURIDAD
Recuperan elementos robados en una escuela de la ciudad
El día jueves, se hizo presente en Comisaría Sexta una mujer de 51 años de edad, quien manifestó que al ingresar a la Escuela “Justo José de Urquiza” a las 06:45 horas, constató daños en una ventana de un aula que da al pasillo interno de la institución.
Asimismo, advirtió la faltante de una guitarra criolla, un calefactor tipo split y varias estufas de tres velas.
Posteriormente, el día viernes, y en el marco de las tareas investigativas llevadas adelante de manera conjunta entre personal de Comisaría Sexta y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se logró recuperar los elementos denunciados, tratándose de la guitarra criolla y el calefactor mencionado.
En cuanto a las estufas, las mismas fueron halladas abandonadas dentro del establecimiento educativo.