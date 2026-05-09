El día jueves, se hizo presente en Comisaría Sexta una mujer de 51 años de edad, quien manifestó que al ingresar a la Escuela “Justo José de Urquiza” a las 06:45 horas, constató daños en una ventana de un aula que da al pasillo interno de la institución.

Asimismo, advirtió la faltante de una guitarra criolla, un calefactor tipo split y varias estufas de tres velas.

Posteriormente, el día viernes, y en el marco de las tareas investigativas llevadas adelante de manera conjunta entre personal de Comisaría Sexta y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se logró recuperar los elementos denunciados, tratándose de la guitarra criolla y el calefactor mencionado.

En cuanto a las estufas, las mismas fueron halladas abandonadas dentro del establecimiento educativo.