La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Arroyo El Cura, recuperó el tercero de los equinos denunciados como robados en el marco de una causa por hurto, por lo que ya fueron hallados los tres animales que habían sido sustraídos de la Reserva Las Piedras.

El procedimiento más reciente se concretó este sábado, tras una investigación llevada adelante en forma conjunta entre la Brigada Arroyo El Cura y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Durante las tareas, los efectivos localizaron un caballo zaino oscuro que había sido denunciado como robado el pasado 17 de junio. Mediante la lectura del microchip se confirmó su identidad, estableciéndose que se trataba del animal buscado.

Tras ser informado del hallazgo, el fiscal de turno ordenó el secuestro formal del equino y su posterior entrega a personal municipal.

Este procedimiento se suma a otros dos realizados en el marco de la misma investigación. El 29 de junio fue recuperada una yegua baya en el barrio Parera de Gualeguaychú, mientras que el 1 de julio los brigadistas localizaron y secuestraron un caballo bayo cabo negro en la localidad de Larroque.

Desde la fuerza destacaron que los tres animales fueron encontrados en distintos puntos del departamento, lo que evidenció el trabajo investigativo desplegado para esclarecer el hecho.

La causa continúa en etapa de investigación y se desarrollan nuevas diligencias para determinar quiénes participaron del robo y reconstruir el recorrido que realizaron los animales hasta ser recuperados.