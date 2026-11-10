En el marco de las tareas de prevención y recorridas habituales, personal de la Comisaría Sexta logró recuperar una bicicleta que había sido denunciada como sustraída durante la mañana de este martes.

El procedimiento tuvo lugar en horas cercanas del mediodía, cuando efectivos policiales que realizaban una recorrida preventiva por un pasillo del barrio 338 observaron una bicicleta rodado 29 que se encontraba en aparente estado de abandono.

Ante esta situación, los uniformados compararon las características de la bicicleta denunciada por un hombre de 36 años como robada, y constató que coincidían.

En consecuencia, se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta y se puso en conocimiento de lo actuado a la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes para el reconocimiento y posterior entrega del rodado a su propietario.