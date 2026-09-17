Personal de Comisaría Tercera recuperó una bicicleta que había sido denunciada como sustraída ayer, luego de una investigación que permitió establecer que el rodado había sido vendido a otra persona.

El procedimiento se inició este jueves, alrededor de las 11.25, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron en la zona de calles Santiago Díaz y Rioja a un hombre de 28 años, cuya vestimenta coincidía con la descripción aportada sobre el posible autor del hurto denunciado por una mujer de 33.

El fiscal de Propiedad en turno dispuso su correcta identificación y el traslado a la Jefatura Departamental, donde fue examinado por el médico policial y sometido al control de antecedentes. Posteriormente, recuperó su libertad.

En paralelo, las tareas investigativas permitieron establecer que la bicicleta habría sido vendida en un domicilio ubicado en inmediaciones de República Oriental y Clavarino. Hasta allí se trasladó el personal policial y entrevistó a una mujer de 34 años.

La mujer manifestó que su hijo, menor de edad, había adquirido de buena fe una bicicleta rodado 29 de similares características a la denunciada como sustraída. Según explicó, el rodado había sido comprado a dos hombres por la suma de 40.000 pesos.

Ante esta situación, la mujer hizo entrega voluntaria de la bicicleta a los efectivos. El fiscal interviniente dispuso el formal secuestro del rodado, la recepción de una entrevista a la madre del comprador y que la bicicleta permaneciera en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía, para su posterior restitución a la damnificada.