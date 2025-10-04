Personal policial de la Comisaría Urdinarrain logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída, horas antes, gracias a una rápida intervención y tareas de rastrillaje en distintos puntos de la ciudad.

El hecho se conoció durante la mañana, cuando un joven de 18 años se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia, manifestando que al levantarse para dirigirse a su trabajo advirtió la faltante de su motocicleta. Según explicó, había dejado el rodado la noche anterior en la galería de su vivienda, con traba en el volante, y al salir notó que ya no estaba.

A partir de la denuncia, el personal policial inició las tareas investigativas y relevó distintas zonas cercanas al domicilio del damnificado. Alrededor de las 12.30, los uniformados localizaron la motocicleta en un terreno baldío ubicado en inmediaciones de calles Santa Fe y La Paz, donde se encontraba oculta detrás de una parva de leña.

El vehículo, una Motomel B-110 color azul, fue formalmente secuestrado conforme las directivas del fiscal auxiliar en turno y trasladado a la dependencia policial para su resguardo. Posteriormente, y tras los procedimientos de rigor, la moto fue entregada a su legítimo propietario.

El rodado fue hallado en buen estado general y sin daños visibles, lo que permitió su rápida restitución. Desde la dependencia destacaron la importancia de la denuncia temprana, que facilitó las tareas de búsqueda y permitió una pronta recuperación del vehículo.