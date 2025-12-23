Personal policial intervino en la tarde de este martes en dos hechos que resultaron estar directamente relacionados y que permitieron recuperar una motocicleta que había sido sustraída horas antes.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 13.50, cuando un hombre de 41 años radicó una denuncia por el hurto de su motocicleta. Según indicó, se desempeña como cadete de un local gastronómico ubicado en inmediaciones de las calles Perón y Del Valle. De acuerdo a su relato, cerca de las 12.45 dejó estacionada su moto Honda CG Titán 150 cc, con la llave colocada, sobre el cordón de la vereda en la esquina del comercio y se ausentó por unos minutos. Al regresar, constató que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

Más tarde, aproximadamente a las 16.30, efectivos de Comisaría Sexta tomaron intervención en un siniestro vial ocurrido en la intersección de bulevar Pedro Jurado y General Artigas. En el sitio se verificó que una motocicleta Honda CG Titán, de color negro, había impactado contra un poste de alumbrado público. El vehículo era conducido por un menor de 16 años, quien resultó con lesiones de carácter leve.

Al corroborar los datos del motovehículo, se confirmó que se trataba de la misma motocicleta denunciada como sustraída horas antes. Informada la autoridad judicial competente, se dispuso que el menor fuera entregado a sus responsables y que el rodado quedara formalmente secuestrado, continuándose con las actuaciones de rigor.