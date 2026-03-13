Alrededor de las 22:30 horas del jueves, personal policial de Comisaría Primera fue alertado por el operador en turno sobre la sustracción de un motovehículo en calle Concordia, entre Lavalle y Constitución.

De manera inmediata, el damnificado —un joven de 25 años— aportó registros fílmicos donde se observa al presunto autor del hecho. A partir de estas imágenes, los efectivos advirtieron similitudes con un individuo que reside o frecuenta la zona del Hipódromo.

Ante esta información, se realizó un operativo de recorrida por el sector. Al llegar a calle Inchausty al fondo, en un descampado con malezas y residuos, los uniformados observaron a un masculino que vestía gorra negra. Al notar la presencia policial, el sujeto se dio a la fuga internándose entre la oscuridad y la vegetación.

Seguidamente, el personal ingresó al lugar y logró localizar un motovehículo de color rojo, de similares características al denunciado como sustraído. Junto al rodado se hallaron diversas partes que se corresponderían con el mismo, además de una pechera roja y varios elementos, entre ellos un kit de herramientas para motocicleta, un bolso tipo bandolera y una mochila.

Informada la situación a la Fiscalía en turno, se dispuso la realización de las diligencias de rigor, procediéndose posteriormente al reconocimiento y entrega del rodado recuperado a su propietario.