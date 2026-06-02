En horas de la mañana del lunes, alrededor de las 07:10, personal de la Sección Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando recorridas preventivas en la zona de Eco paseo Plaza de Agua localizó un moto vehículo en aparente estado de abandono.

El rodado, una motocicleta modelo GLH 150 cc, sin dominio colocado, fue hallado junto a un árbol, en proximidades del arroyo que atraviesa el sector interno del predio.

Tras las primeras averiguaciones, se procedió a la consulta y verificación de los números de motor y chasis del vehículo, constatándose que los mismos coincidían con los datos de un rodado denunciado como sustraído. Asimismo, se estableció que al momento de la intervención el vehículo aún no registraba pedido de secuestro vigente en los sistemas consultados, debido a que la denuncia por su sustracción había sido radicada durante la jornada del domingo en Comisaría Novena por parte del damnificado.



Informado de la situación, el Fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Propiedad dispuso el formal secuestro del mismo para su resguardo en la dependencia policial.

En consecuencia, se dio intervención al personal idóneo para llevar adelante las diligencias de rigor, quedando el rodado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Bici recuperada

En el marco de una causa por Supuesto Robo, personal de Comisaría Sexta llevó adelante tareas investigativas que permitieron localizar y recuperar una de las bicicletas sustraídas durante la jornada en jurisdicción de Comisaría Primera.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de Boulevard Pedro Jurado y calle Angelelli, donde se logró dar con una bicicleta rodado 29, denunciada como sustraída, por una mujer de 28 años de edad.

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad interviniente, se procedió al secuestro formal del rodado, el cual fue entregado de manera voluntaria por la persona que lo poseía al momento del procedimiento, quien manifesto haberla comprado a un tercero. Asimismo, dicha persona fue trasladada a sede policial para su correcta identificación, quedando supeditada a la causa.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer totalmente el hecho y determinar las circunstancias en que la bicicleta llegó a manos de quien la tenía en su poder.