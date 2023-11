El viernes 24 y el domingo 26 son días muy esperados para los fanáticos de Red Hot Chili Peppers. No solo porque la banda vuelve a tocar en nuestro país, sino porque lo hace con su histórico guitarrista John Frusciante. El músico volvió a tocar con el grupo en 2019 y esta será su primera presentación en nuestro país tras su regreso.



El último show de los Peppers en Argentina había sido hace cinco años en el cierre del Festival Lollapalooza. El primero fue en 1993, y desde allí nos visitaron siete veces. Ahora, la banda está presentando dos discos, Unlimited Love y Return of the Dream Canteen, y además está celebrando 40 años de historia.



Las entradas para las dos fechas en el Monumental están agotadas hace rato, pero los fanáticos que no puedan ir podrán seguir la fecha del viernes en vivo a través del canal 605 de Flow.

John Frusciante es una de las figuras más fuertes en la historia de los Red Hot Chili Peppers y había estado diez años alejado del grupo hasta que volvió en 2019. Luego, el grupo tuvo que parar de tocar por la pandemia, por lo que este show viene siendo muy esperado desde hace tiempo.



En 2022, la banda sacó sus dos discos Unlimited Love y Return of the Dream Canteen con material de sus sesiones en el estudio. A finales de ese año anunciaron una gira mundial con esta nueva formación y salieron a recorrer numerosos escenarios de Estados Unidos y Europa. Ahora, el grupo está en plena etapa latinoamericana y viene de tocar en Chile y Brasil.



Fuente: RED/ACCIÓN