Desde la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú informaron que “tras el inconveniente registrado este mediodía en la línea de media tensión, el servicio en Pueblo Belgrano quedó restablecido a las 14:59 a través de las maniobras y trabajos realizados por nuestras cuadrillas en las primeras horas de la tarde”.



“Continuamos trabajando sobre el sector de Camino de la Costa para normalizar la totalidad de las subestaciones”, agregaron desde la entidad.

Por otra parte, y en simultáneo al operativo, la Cooperativa coordinó de urgencia la adquisición de un cable de 33 kV necesario “para dar una solución técnica definitiva al alimentador”.