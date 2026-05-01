Masiva convocatoria en Parque Norte bajo la consigna “Primero las ideas” y un mensaje claro: reconstruir una propuesta con base federal, productiva y capaz de enfrentar el modelo de ajuste y desigualdad del Gobierno nacional.

Con una fuerte impronta federal y una amplia participación de dirigentes y militantes de todo el país, más de cuatro mil participantes —entre ellos 20 legisladores nacionales y 70 intendentes— se reunieron en Parque Norte en el marco del encuentro “El peronismo debate para ser alternativa nacional”, bajo la consigna “Primero las ideas”.

La jornada dejó una señal política clara: la necesidad de avanzar en la construcción de un peronismo con base territorial, representativo de la Argentina productiva y con protagonismo de las provincias, descentrando el debate político de la lógica del AMBA.

Luego de la jornada de debates y durante su intervención en el escenario principal, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, explicó que “con este encuentro queremos poner en discusión los valores que el peronismo debe representar: el federalismo, la producción, el trabajo y, sobre todo, la mejora concreta en la vida de la gente”.

Y advirtió: “Milei no está buscando poner en práctica un programa económico, está imponiendo un modelo social con una fuerte desigualdad, sin industria y sin clase media. Nosotros creemos en el superávit, pero no el trucho de Javier Milei sino el de Néstor con la economía creciendo y generando puestos de trabajo”.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz afirmó que este 1° de mayo “debe ser una piedra fundacional para reconstruir una alternativa en la Argentina” y remarcó que “venimos a ratificar eso que Juan Domingo Perón nos grabó a fuego: gobernar es generar trabajo”.

En ese sentido, advirtió que “hay millones de argentinos esperando pan, trabajo, esperanza y futuro”, y sostuvo que el peronismo debe volver a ser “la herramienta que ordene la vida cotidiana y recupere la dignidad de nuestro pueblo”.

Además, llamó a “construir un peronismo que convoque, debata y genere nuevos liderazgos”, con “un oído en el pueblo y otro en nuestras convicciones”, para luego plantear la necesidad de consolidar “un peronismo federal, abierto y con coraje, que vuelva a ser una esperanza concreta y una alternativa de gobierno”.

“Queremos invitar a todos los argentinos y argentinas que sueñan con vivir un futuro diferente a esta pesadilla, a qué vengan a El Peronismo Debate para acompañarnos juntos a dónde queremos ir”, aseveró.

A su turno, el senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, planteó la importancia y la necesidad de fortalecer los espacios de encuentro, debate y construcción colectiva como base para recuperar una alternativa política con esperanza de cara al futuro.

Lewandowski sostuvo que “el peronismo debe volver a ser una fuerza transformadora, con menos lógica de escritorio y más presencia en el territorio”, interpretando las demandas reales de la sociedad. Además, remarcó la urgencia de cambiar el rumbo del actual plan económico y afirmó que esa tarea depende de la capacidad del propio peronismo de organizarse y construir una victoria que permita dejar atrás esta etapa y encarar una nueva etapa de gobierno.

En esa línea, el Auditor General de la Nación, Juan Manuel Olmos, sostuvo: “Hay que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Esto no es en contra de ningún compañero ni ninguna compañera, es un proceso colectivo de debate transversal y federal”. Y agregó: “A nosotros no nos molestan las formas de Milei; lo que nos duele es que la gente se esté quedando sin trabajo, que cierren las empresas y que los argentinos no lleguen a fin de mes”.

Finalmente, afirmó: “El peronismo se tiene que transformar de oposición en alternativa para volver a gobernar la Argentina”.

El intendente de Pilar, Federico Achával, cuestionó al gobierno de Javier Milei por promover una mirada individualista que fragmenta a la sociedad y contrapuso la visión del peronismo, basada en lo colectivo, el trabajo y la producción como ejes ordenadores de la vida social.



“Tenemos la necesidad de recuperar la política como herramienta de transformación real, capaz de dar respuestas a los problemas cotidianos de los argentinos, y de construir un proyecto de país federal, productivo y nacional”, y finalmente, remarcó que “el peronismo tiene la responsabilidad de debatir con sentido, poniendo siempre en el centro la causa del pueblo argentino, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo”.



También tomaron la palabra el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola; el diputado nacional por San Juan, Ernesto “Pipi” Alí; el diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin; y, de manera virtual, el diputado nacional por Mendoza, Emir Félix.



El encuentro no tuvo como objetivo la definición de candidaturas, sino la apertura de un proceso de discusión profunda sobre el rumbo del peronismo, con eje en la elaboración de un programa con las miradas de las provincias que dé respuestas a los desafíos actuales del país y que el peronismo tiene que proponerle a la sociedad.

La convocatoria reunió a dirigentes de todas las regiones del país —Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, La Rioja, San Juan, Catamarca, Jujuy, Formosa, Misiones, Chaco, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires— reflejando una amplia representación federal y un fuerte compromiso militante.

Durante la jornada se desarrollaron tres paneles temáticos —“Desarrollo federal sostenible”, “Trabajo y Producción” y “Economía con inclusión”— en los que se debatieron propuestas concretas para la coyuntura y una mirada estratégica hacia el futuro.

Las comisiones estuvieron integradas por una amplia y diversa representación federal de dirigentes de todo el país, con referentes como Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente; José Lauritto, intendente de Concepción del Uruguay; Karina Paniagua, intendenta de Humahuaca; Fabián Gramajo, intendente de Chimbas; Guillermo Snopek, diputado nacional por Jujuy; José Urtubey, ex presidente de la UIA; Teresa Madera, vicegobernadora de La Rioja; Kelly Olmos, diputada nacional; y Juan José Bahillo, diputado provincial de Entre Ríos, entre otros, reflejando la vocación de construir un programa sólido, federal y arraigado en la realidad productiva y social argentina.

A lo largo del encuentro, se destacó la importancia de abrir el debate, discutir lo ocurrido en los últimos años y generar certezas hacia adelante, incorporando las realidades y demandas de cada región del país. En ese sentido, los organizadores remarcaron que el objetivo es avanzar en la construcción de un nuevo programa político, con apertura doctrinaria y capacidad de síntesis, que permita superar la fragmentación interna y recuperar la representación de las mayorías.

Asimismo, se planteó la necesidad de consolidar un espacio con identidad federal, que exprese a gobernadores, intendentes, legisladores y dirigentes territoriales, y que contribuya a ordenar al peronismo a partir de ideas, propuestas y método, antes que de liderazgos individuales.

Los debates

En el panel temático de “Trabajo y Producción", el eje estuvo puesto en la recuperación del entramado productivo, la defensa del empleo y el acompañamiento a las pymes y economías regionales, en un contexto marcado por la caída del consumo y el deterioro de los indicadores sociales.

Por su parte, el panel de Economía con inclusión abordó la necesidad de construir un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal, previsibilidad y reglas claras para las inversiones, revisión de retenciones pero con centralidad en el desarrollo productivo y la inclusión social. También se discutieron lineamientos sobre comercio exterior, tarifas y una estrategia sostenible de negociación con el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, en Desarrollo Federal Sostenible se planteó la necesidad de un crecimiento equilibrado entre regiones, fortaleciendo economías locales e infraestructura; en Trabajo y Producción, el eje estuvo en la recuperación del entramado productivo, la defensa del empleo y el acompañamiento a pymes y economías regionales en un contexto marcado por la caída del consumo y el deterioro de los indicadores sociales; mientras que en Economía con Inclusión se propuso avanzar hacia un esquema macroeconómico ordenado, con equilibrio fiscal, previsibilidad y reglas claras para las inversiones, revisión de retenciones pero con centralidad en el desarrollo productivo y la inclusión social., priorizando el desarrollo productivo, la inclusión social y una estrategia sostenible de negociación frente al FMI.

En un contexto nacional atravesado por el ajuste económico, la caída del consumo y el deterioro social, los participantes coincidieron en que el peronismo tiene la responsabilidad de volver a ser protagonista en la reconstrucción económica y social de la Argentina.

El encuentro dejó un mensaje nítido: la reconstrucción de una alternativa nacional empieza por las ideas, con una mirada federal, productiva y con vocación de representar a las grandes mayorías.