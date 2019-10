Referentes del radicalismo entrerriano se pelearon en redes sociales

“Sabía quién era Mauricio Macri y pude imaginar cómo sería su gobierno. Por eso me entristecí tanto en 2015. Pero no dimensioné ni la envergadura ni el volumen de sus políticas antipopulares y antipatria. Sólo nos queda la esperanza que pronto la pesadilla termina y que seguramente comenzaremos a desandar el camino de destrucción que nos deja el cipayo”, posteó.

Embed

Sin que pasen muchos minutos llegó la primera respuesta. Estuvo a cargo de Silvia Mercedes Collura: “Nos dejará un cipayo, pero lo que vuelve en el tren fantasma es todo lo que dejamos y algunos añoran y encuentran justificación para proponer izquierdas extrañas y vetustas. ¡¡¡¡Qué lejos quedó aquella Presidente de la J.R. que supe conocer!!! . Ahora no se, si sólo fue un acto de impostura intelectual o la pérdida frustrante de algo que se perdió en el laberinto de la vida......”.

captura.JPG

Sforza se defendió: “Nada de eso Silvia. Sigo con mis convicciones como en 1983. Ustedes, los radicales que festejaron Gualeguaychú en 2015 por un poquito de poder territorial, han abandonado la causa de los desposeídos y dejado que se ‘doblara’ aunque igualmente se ‘rompió’. No puedo entender que el legado de Yrigoyen, Illia y Raúl Alfonsín se haya pisoteado de la forma servil y entregado a un puñado de neo- políticos que vinieron para gobernar para una elite financiera y transempresarial. ¿No te acordás que en los albores de la democracia y apoyados por Raúl denunciábamos a la familia Macri porque era parte de la patria contratista? ¿No te acordás de la Convención de Avellaneda, el documento de Setubal, la declaración de Baradero, el discurso de Parque Norte? ¿En qué han devenido todos los principios que nos emocionaban y nos hicieron abrazar la causa contra el régimen?”

Captura 01.JPG

Collura no aflojó: “El problema Mónica que vos hablas de pasado. Dejaste de ser radical y en este aspecto no tengo nada que reprocharte. Vos decidiste irte cuando consideraste que la doctrina radical no te cobijaba más. Y con eso cerraste una discusión que es válida en tanto y en cuanto tengamos aún denominadores comunes. Pero no ahora. Si tu opinión es concluyente. Vos crees que traicionamos los postulados radicales. Yo en cambio te digo que hay mucho para decir y haber estado siempre en el partido, no hablar con ‘pico prestado’, explican dónde y porqué estamos donde estamos. ¿O son todos traidores a la doctrina radical Morales, Cornejo, etc los dirigentes que permanecen en el partido? Mónica te fuiste por tus razones. Yo quedé por mis razones. Y si de ignominia se habla díganselo al que vendría, que de eso, sabe uuufff¡¡¡¡ un montón o es ¿el nuevo demócrata que supieron conseguir?. Coherencia, paciencia, cambiar metodologías y persistencia en los principios”.

Captura 02.JPG

Por si faltara alguien, se sumó Ana D’ Ángelo: “Permítanme que me sume a éste rico debate porque me comprenden las generales de la ley y porque me siento muy identificada con Mónica. El radicalismo siempre fue proclive a esconder sus contradicciones debajo de la alfombra y parece que un puñado de radicales como nosotras no fuimos en su momento del partido. En el 2001, antes y después, hubo una sangría de dirigentes, militantes y afiliados, de la que nunca se analizaron los por qué en profundidad. Cómo es? Gente como nosotras que militamos por años con entrega y pasión por los principios radicales, no podemos opinar. Y Carrió que ha insultado al radicalismo es la mano derecha de Cambiemos, Margarita es a la siempre, queriendo sumar. Va con Massa, con Lavagna, etc, Cobos vice presidente de Cristina acompañado por Cornejo y ahora el emergente ‘Lusteau’ ministro de Cristina, amigo de Lilita, embajador de Macri. Desde cuando éste veleta, acomodaticio, invento de la capital, es radical? El radicalismo en vez de seguir perdiendo gente cada vez que hay diferencias, debería promover un profundo y horizontal debate para retomar el camino de su doctrina. Ningún radical es el dueño de la verdad ni es quién para juzgar quien ha sido más fiel a sus principios. Yo creo que hace años que se ha perdido el rumbo y el precipicio fue la alianza con los conservadores a los que nacimos para combatir. Una tremenda mancha que quedará en la historia. Ojalá aparezca alguien con doctrina y conducta radical, que recupere la senda nacional y popular de nuestro partido y convoque a los tantos que hoy lloramos ver a la UCR a lado de Macri”.

Captura 03.JPG

Ficha

Mónica Sforza fue históricamente dirigente radical. Luego supo integrar la Concertación Entrerriana, alianza que tenía como base al partido Nuevo Espacio y llevó como fórmula en 2007 a Emilio Martínez Garbino y el radical Eduardo Solari, hoy funcionario de Sergio Varisco. Es también, docente universitaria y referente del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos. En la última elección integró la lista de diputados provinciales Nueva Izquierda, encabezada por Luis Meiners y Laura Naput.

-Silvia Mercedes Collura: dirigente radical de toda la vida, ocupó cargos en el Comité Provincial, mantiene una participación activa en el partido.

-Ana D’ Ángelo: histórica dirigente radical. Quien fuera diputada provincial por la UCR (1999-2003) y luego por la Concertación Entrerriana (2007- 2011), fue también candidata a gobernadora por el GEN en 2011, elección que llevó a su esposo, Enrique Fontanetto, a una banca en la Cámara baja. Fue expulsada de la UCR, al igual que otros ex diputados radicales, en el marco de las diferencias planteadas en la gestión de Sergio Montiel y el proyecto de juicio político al ex mandatario provincial que la tuvo como firmante.

(Pagina Política)