Reflexiones en Cuarentena

“La única verdad es la realidad” (Aristóteles, Kant, Perón, y otros). Pero cuál es la realidad, es una sola. Es sólo la que podemos ver.

“El cerebro no reconoce realidad o fantasía, reconoce tus creencias, así que lo primero es creer que lo puedes hacer” (Estanislao Bachrach. AGIL MENTE).

Parece que sí, el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, sabe de experiencias vividas y de creencias. Percibimos al mundo a través de los sentidos (vista, oído, gusto, olfato, tácto), lo que vemos, lo que escuchamos o nos cuentan, las experiencias que hemos vivido, etc. Esa información, por lo general, proviene de nuestro mundo exterior y rara vez sabemos lo que sucede por dentro, como nos sentimos y como se encuentra nuestro mar interior. La interocepción, información que proviene de nuestros intestinos, músculos y articulaciones, es clave para poder interpretar verdaderamente como nos sentimos y quienes somos en esencia, de lo contrario siempre dependeremos de la mirada del otro para poder saberlo. Es sin dudas, el movimiento, el que más estimula la interocepción, sin ella nadie desearía moverse, y lo más significativo es que el movimiento cambia la perspectiva, incluso de lo que estás viendo o escuchando.

Moverse no es sólo gastar energía o quemar calorías, es la máxima expresión de nuestro cerebro, no debería existir un solo ejercicio del cuál el cerebro no se entere. No me refiero sólo a hacer gimnasia, caminar o andar en bici, también a tener planes de vida, proyectos y sueños, una sonrisa es movimiento, bailar mientras hacés las cosas de tu casa, cantar en la ducha o conversar con tus hijos. Todo es movimiento, es sentirte vivo y que vale la pena. Cuidate ahora y siempre porque es un milagro tener vida.

Te sugiero:

Calibrá tu reloj biológico: sí, tenemos un reloj interno que nos marca el tiempo de muchas funciones importantes para que estemos saludables. Los latidos del corazón, la frecuencia respiratoria, los ciclos REM del sueño, el ciclo menstrual, y los ritmos circadianos como el sueño, comer y beber, son solo algunos ejemplos. Es muy importante mantener estos ritmos biológicos, si los perdemos pueden aparecer síntomas como insomnio, cambios de humor, exceso de apetito o dificultad para ir al baño.

Algunos consejos simples pueden ser:

- Poné el despertador: tratá de acostarte y despertarte a la misma hora, si sos chico no te quedes a la noche con la compu o los juegos, el cerebro rinde mucho más por la mañana gracias a varias hormonas.

- Cená liviano y no lo hagas muy tarde, prestá atención a la puesta del sol, y despertate con hambre y ganas de desayunar.

- Hacé actividad física por la mañana en lo posible, te vas a sentir con mas energía y óptimo para tus obligaciones.

Alimentación integral: alimentarse es todo lo que ingresa por los sentidos y no solo el sabor. Informate con Médicos y Nutricionistas cuál es para vos la mejor forma de nutrirte, pero podés probar con la regla del 80%, no comas hasta llenarte por completo, sé conciente y quedate siempre con un 20% de ganas.

Un buen libro, una buena película, un recital, la música que más te gusta, los clásicos del carnaval, un audio con un mensaje positivo y de esperanza, todo esto también es alimento, pero para el alma, no consumas solo malas noticias y catástrofes. Si es cierto, al cerebro se le prenden todas las guirnaldas cuando pasa algo malo o vemos un accidente, y queda silencioso cuando estamos en la normalidad, pero probá de alimentarlo con cosas gratificantes también.

Equilibrá tu Sistema Nervioso autónomo: una parte de nuestro sistema nervioso escapa a nuestro control voluntario y eso garantiza que sigamos respirando o circule la sangre a pesar de estar concentrados en otras cosas, pero esto no significa que no podamos influir en él de manera conciente. Tiene dos partes como una balanza de péndulo, el simpático y el parasimpático, y es clave que esten equilibrio en diferentes momentos del día. Para trabajar o correr necesito el simpático pero para dormir o hacer la digestión el parasimpático.

Se aconseja la meditación, visualización e intención, la respiración profunda conciente, técnicas de liberación emocional, el compartir, la compasión, el agradecer y no quejarse tanto, hacer actividades de voluntariado, ayudar a alguien para que esté mejor, también tienen como un efecto control remoto para que ese sistema inconciente funcione armónico y en equilibrio. Siempre va a depender de vos, sufrimiento o agradecimiento, o mejor dicho, es solo lo que vos podés controlar.

Mantené alto tu metabolismo: es la caja chica de la energía, lo que entra menos lo que sale, pero cuidado cuando hacés el balance a fin de mes. Si te pasas 1 hora pedalendo en una bici, transpirando y tratando de quemar muchas calorías, cuando termines y hagas las cuenta, quizás sólo puedas comer una barrita de cereales. Este cálculo es muy injusto y a veces frustrante. Mejor pensá que esos 30 minutos u hora en la bici lograron, entre muchas otras cosas positivas, elevar tu metabolismo basal y que si sigue elevado durante el resto del día, quizás podría seguir quemando combustible y eligiendo a las grasas como fuente principal. Un buen consejo sería el de corregir el comportamiento del metabolismo basal con aumento del poder oxidativo de tus células, aún en reposo o haciendo las actividades dela vida diaria, para que consuma prioritariamente grasas. Esta cuenta quizás sí te empiece a dar bien, y no dudes que si te asesoras y ponés en manos de un profe de educación física vas a estar mucho mas cuidado.

En la antigüedad, hace 20 años, pensabamos que para lograr este objetivo había que transpirar más de una hora, todavía recuerdo el nylon que se ponía mi viejo para salir a correr y transpirar más, igual siempre era mejor que hiciera eso a nada obvio. Gracias a la ciencia hoy sabemos que hay formas más efectivas de lograr ese objetivo “afterburn”.

° Podrías hacer 10 minutos de aeróbico progresivo, luego 10 de fuerza en grandes grupos musculares, y para terminar un aeróbico intermitente de 30 segundos de trabajo por 30 segundos de pausa. Y más adelante pueden ser 3 bloques de 30 minutos cada uno.

° Podrías salir a caminar e ir 1 minuto más rápido y 1 minuto más lento, o también caminar 1 minuto y trotar otro alternando, y eso mantenerlo de 40 minutos a 1 hora.

° Según tus objetivos o deporte podrías hacer 15”x15” mas intenso subiendo tu pulso cardíaco y conociendo tu frecuencia cardíaca máxima. También 15”x 30” o 30”x 60” aumentando las pausas e incrementando la intensidad cuando volvés a moverte.

° Lo interesante es que hay muchas opciones, según tu objetivo, tu estado físico, tu deporte, el tiempo disponible que tengas, pero no dejes pasar más de 48 horas entre estímulos. Lo que sí siempre te voy a recomendar es que para que esté bien hecho y de manera segura, consulta con un Médico deportólogo para que te habilite y un preparador físico para que tenga calidad el trabajo.

Aprovechemos la cuarentena que no hay más excusas.

Diego Rodríguez es Licenciado Kinesiólogo Fisiatra (MN 5655 - MP 964). Ha trabajado como kinesiólogo de los tenistas David Nalbandian y Juan Martín Del Potro.