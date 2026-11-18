La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció que eliminarán el artículo que incluía las listas colectoras en el proyecto de suspensión de las PASO, que es el principal objetivo de la reforma electoral impulsada por el Gobierno.

La decisión de la bancada de LLA permitirá esta tarde firmar el despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que le dará cauce al oficialismo para poder debatir el proyecto el 26 de noviembre, en la última sesión del período ordinario.

Bullrich dijo que en base a los acuerdos alcanzados entre los diferentes bloques se decidió dejar fuera del dictamen el sistema de adhesiones para volver al sistema D’Hondt, de representación proporcional, que históricamente caracteriza al sistema electoral argentino.

“Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto”, explicó.

El Gobierno había acordado con gobernadores radicales incluir un sistema de colectora por el cual un partido político podría sumarse con su propia lista de legisladores a la fórmula presidencial de otra alianza, pero esta propuesta no fue aceptada por el PRO, Provincias Unidas, y otras fuerzas provinciales.

En el dictamen se mantendrá Ficha Limpia, por el cual no podrán ser candidatos los condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Tambien se decidió incorporar publicidad gratuita para los partidos políticos, que el Gobierno había decidido eliminar.

Sobre este punto, Bullrich dijo que "se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad"

La senadora porteña también anunció que se permitirá la simultaneidad electoral, para que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día.

Otro de los cambios está referido a la elecciones de los parlamentarios del Mercosur que seguirán suspendidas y sus 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales.

Señaló que los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Bullrich informó que se modificará el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una dinámica social que ya no existe.

Fuente: Noticias Argentinas