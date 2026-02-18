A diez días del cierre de las sesiones extraordinarias, el Gobierno avanza con una apretada agenda de tratamientos en la Cámara de Diputados con el objetivo de sancionar la reforma laboral. En el inicio del plenario de comisiones que debe dictaminar el proyecto, el oficialismo confirmó que retirará el artículo que sanciona las licencias por enfermedad con el pago parcial de sueldos. De ratificarse esa medida, la ley tendrá que seguir su tratamiento en el Senado.

En un plenario que contó con la presencia de empresarios y dirigentes sindicales, la conducción libertaria recuperó los apoyos del PRO y provincialistas para tratar la reforma laboral en Diputados este mismo jueves 19 de febrero, desde las 11 horas. Por ello, la CGT anunció un paro nacional de 24 horas.

El sindicalismo rechaza el proyecto, al igual que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Existen bancadas que consensuan parcialmente con la propuesta oficialista y, entre otros puntos, disienten en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la eliminación de estatutos y los artículos pertinentes al financiamiento del cine.

Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lych



Aún así, el Gobierno tiene avanzada las discusiones para alcanzar el quorum este jueves y obtener media sanción del proyecto en la Cámara baja. Al tener modificaciones, la ley tiene que volver a girar al Senado, que en simultáneo pretende avanzar con los dictámenes del Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Reforma laboral: el debate en Diputados

Miembros del triunvirato de la CGT y representantes de otros gremios participaron del debate para presentar su oposición a la propuesta. Entre ellos, Jorge Sola (Seguros y CGT) criticó la derogación de la Ley N° 27.555 para el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo, mientras que Cristian Jerónimo (SOIVA y CGT) anticipó que si el proyecto es aprobado continuarán su rechazo en una instancia judicial. El otro secretario general de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros) apuntó directamente contra los aliados al oficialismo: "Aquel que dé quorum está traicionando al pueblo".

En contrapartida, Gabriel Buenos, director de Asuntos Corporativos de Rappi, apoyó la ley al considerar que "este proyecto garantiza la soberanía del tiempo por parte del repartido. Creemos que interpreta bien sus preferencias y sus necesidades". Matías Cremonte, representante de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, interpretó que la redacción "va en contramano de cualquier regulación que estén pensando en el mundo". La reforma laboral, entre otras reglamentaciones, obliga a contratar un seguro médico para los trabajadores de plataformas pero no determina quién se debe encargar de costear ese servicio y establece que esa contratación no implica una relación de dependencia.

Fuente: Ámbito