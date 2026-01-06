El gobierno nacional comenzó a trabajar en el cronograma de prórroga de sesiones extraordinarias con el objetivo de votar la reforma laboral en el Senado. El proyecto, que ya cuenta con dictamen, podría ser tratado en el recinto el martes 10 o el miércoles 11 del próximo mes.

Esta semana podría darse en la Patagonia el primer encuentro de 2026 entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y un gobernador dialoguista como Ignacio Torres. La reunión prevista para miércoles en Chubut apunta a avanzar en el acuerdo por el reclamo de la deuda de 51.000 millones de pesos que Nación tiene con la provincia por la caja previsional. El gobernador ya hizo una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia pero tras la baja de retenciones a la exportación de crudo, también hay optimismo en las negociaciones con la Casa Rosada para lograr una solución.

En cuanto a la reforma laboral, la gira de Santilli estará enfocada en provincias aliadas. Además de Chubut, figuran al tope de la agenda Entre Ríos, donde manda el gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, y Chaco, a cargo del radical Leandro Zdero. Ambas provincias fueron en alianza con La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre y ofrecen senadores para empujar la aprobación del proyecto enviado por Javier Milei al Congreso en sesiones extraordinarias.

Tras la sanción del Presupuesto 2026, existe un principio de acuerdo con los gobernadores para convertir en ley también la reforma laboral. Para eso, Milei deberá firmar un decreto de prórroga de sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero y hasta el 27, al filo de inicio de sesiones ordinarias que opera el 1 de marzo con el tradicional discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. Si bien la iniciativa ya cuenta con dictamen, falta que Nación y las provincias se pongan de acuerdo en relación a los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Reducción de la Carga Tributaria que afecta la recaudación coparticipable de los gobernadores.

Fuente: Ámbito