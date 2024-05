La convocatoria a discutir una reforma política en Entre Ríos, llevada a cabo este martes en el Centro Provincial de Convenciones, trajo repercusiones. Algunas voces ya se habían expresado con anterioridad. Por caso la intendenta de Paraná y ex ministra de Gobierno, Rosario Romero; y el diputado provincial por el PJ, Juan José Bahillo.

En las últimas horas, el vecinalismo entrerriano emitió un documento luego de mantener un encuentro para abordar, precisamente, la iniciativa.

Los intendentes vecinalistas -que desde el 2019 no tienen representante en la Legislatura (el último fue Pablo Canali)- volvieron con un viejo reclamo: la posibilidad de crear frentes departamentales. “La ley debería permitir la categoría de frentes departamentales para que aquellos partidos que posean un proyecto de desarrollo departamental puedan presentar candidatos a senadores, cargo que es distrital. Estamos convencidos que esto enriquecerá la participación y las diferentes propuestas en los territorios”, dice el documento al que tuvo acceso este medio.

Entre los reclamos también aparece que se fije una fecha, ya que esto “definirá una organización propia en la provincia, independientemente de la coyuntura política, creando conciencia del proyecto de provincia”. Estos dos puntos no suelen estar en las agendas de los partidos mayoritarios.

Para los vecinalistas, la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) y el financiamiento de los partidos son pilares fundamentales también que debería incorporar un nuevo código electoral.

Guillermo Michel es otro de los que se expresó ante la convocatoria del gobierno provincial. “En primer lugar, no hay un proyecto de reforma política. En la reunión no se presentó un solo proyecto o borrador. El Gobierno tiene mayoría en Diputados, debería presentar un proyecto y convocar a la comisión e iniciar la discusión”, cuestionó el ex director de Aduana.

El gualeguaychuense -del que ha trascendido sus intenciones políticas a futuro- sostuvo que “darle prioridad al método de cómo los políticos se reeligen en el 2027 en un contexto donde los problemas son el tarifazo de luz, el impuestazo, la suba del precio de los medicamentos o la cuota de la prepaga o evaluar la suba del río en la costa del Uruguay; parece una falta de respeto al ciudadano que todo los días se preocupa por llegar a fin de mes”. Y cerró: “Hoy las prioridades deberían ser esas y no la cuestión política”.

Fuente: Página Política