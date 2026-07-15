El Senado de Entre Ríos aprobó por mayoría el proyecto de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. La iniciativa del Poder Ejecutivo obtuvo 10 votos afirmativos contra 7 votos negativos, lo que permitió obtener la media sanción. Ahora, pasará a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

La aprobación tuvo lugar este miércoles al mediodía, tras un largo debate entre los distintos espacios y en medio de un clima tenso, con manifestación en Casa de Gobierno. Luego de la votación en general, con apoyo de peronistas, se procedió a votar de manera particular. Se realizó por títulos y, en los tres casos, el recuento de votos finalizó 10 a 7, supo AHORA.