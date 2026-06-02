A horas de que la Reforma Previsional comience a ser tratada en el Senado de Entre Ríos, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones de la provincia realizó una conferencia de prensa, donde renovó sus críticas hacia el proyecto. Además, hubo acciones de visibilización frente a Casa Gris y se anticiparon nuevas medidas.

“Definimos una serie de acciones en relación al proyecto del Gobierno, que tiene por finalidad eliminar el 82% móvil de las jubilaciones de la provincia y empobrecer a los jubilados de la provincia”, dijo José María Segura, titular de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER).

Y agregó: “El proyecto está lleno de inconstitucionalidades y hemos decidido entre todas las organizaciones la presentación de un petitorio de firmas en distintas modalidades. Además, queremos ser escuchados en el Senado y vamos a movilizarnos el día que se trate en el recinto, con paros en algunos sindicatos”.

“Estamos más afectados aún que con los vectores. Hemos ratificado el no a la Reforma, porque es un camino para empobrecer a los jubilados”, dijo por su lado Claudia Vallori, vocal de la Caja por la Federación de Jubilados.

Fuente: AHORA