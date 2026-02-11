Con una importante llegada de visitantes prevista para el fin de semana largo de Carnaval, el Gobierno de Gualeguaychú desplegará un operativo especial de tránsito y seguridad con eje en la prevención, la coordinación interinstitucional y la gestión eficiente de la circulación vehicular en los sectores de mayor concentración.

En ese sentido, el director de Tránsito, Marcelo Hail, recordó que el dispositivo fue articulado en una reunión de trabajo encabezada por la Agencia de Seguridad, junto a fuerzas federales y provinciales —Prefectura, Gendarmería y Policía— además de distintas áreas municipales involucradas en el esquema operativo.

El centro de comando funcionará en la Oficina de Turismo, ubicada en 25 de Mayo y Costanera, desde donde se monitoreará en tiempo real la situación en los puntos críticos mediante domos de vigilancia instalados estratégicamente. El objetivo es brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y minimizar los inconvenientes.

El operativo pondrá especial atención en los sectores históricamente más comprometidos por el volumen de tránsito: Puente Méndez Casariego; Avenida Morrogh Bernard; Boulevard de León; y Avenida Luis N. Palma.

En este marco, se impedirá el tránsito sobre el lado este de Avenida Morrogh Bernard entre San Martín y Urquiza, y se prohibirá el estacionamiento en la mano de Boulevard de León lindante al Club Tiro Federal, con el objetivo de agilizar la circulación y evitar congestionamientos.

Desde el área, solicitaron a los vecinos que no tengan necesidad de circular por la zona del Puente Méndez Casariego que eviten hacerlo, ya que se trata de un punto que funciona como embudo y puede registrar demoras significativas ante el incremento del flujo vehicular.

Asimismo, el Municipio indicó que se trabaja de manera articulada con el área de Tránsito de Pueblo General Belgrano para ordenar el movimiento vehicular, especialmente durante los horarios de mayor concentración, desviando circulación hacia la Ruta Nacional 136 para descomprimir el puente.



El enfoque del operativo será preventivo, priorizando la organización y la fluidez antes que la sanción, con controles orientados a facilitar el tránsito y garantizar que tanto vecinos como turistas puedan disfrutar de la ciudad con seguridad.