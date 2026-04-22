Luego del descenso térmico que se registró en la madrugada y mañana de este miércoles, el pronóstico para el jueves indica que las temperaturas rondarán una vez más entre los 13 grados de mínima y los 23 de máxima.



Se espera un día de sol radiante y cielo despejado durante toda la jornada, lo cual dará un poco de calidez al clima otoñal que se consolidó en las últimas semanas. En ese sentido, las temperaturas mínimas de 13 grados irán en aumento desde las 7 de la mañana hasta alcanzar los 20 grados al mediodía y los 23 en las primeras horas de la tarde.

Al atardecer, el termómetro descenderá hasta los 17 y 16 grados, y dará paso a un viernes de características meteorológicas similares.