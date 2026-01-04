En el marco de la temporada estival, el Municipio de Gualeguaychú puso en marcha la campaña “Verano Seguro”, orientada a la prevención y la concientización sobre seguridad vial y convivencia ciudadana, dirigida tanto a residentes como a turistas.

La propuesta contempla acciones en puntos de alta concurrencia, como el Corsódromo, playas, zonas turísticas y espacios de nocturnidad, con el objetivo de difundir información preventiva y reforzar mensajes vinculados al cuidado personal y la seguridad en la vía pública.

En ese contexto, este sábado se realizó una jornada de concientización en el marco del Operativo Bienvenida, que tuvo lugar entre las 9 y las 13, mediante un trabajo conjunto entre el área de Turismo y la Dirección de Tránsito.

Dentro de la campaña se incluye la iniciativa Conductor Designado, impulsada por el Área de Educación Vial de la Agencia de Seguridad, que busca promover hábitos de conducción responsable durante los meses de mayor circulación vehicular. La acción pone el foco en la prevención del consumo de alcohol al volante, el uso del cinturón de seguridad, la no utilización del celular al conducir y el respeto de las normas viales.

Durante las intervenciones se entregan pulseras de Conductor Designado y material informativo como herramientas de sensibilización, especialmente en contextos recreativos. Además, se recuerdan los límites de alcohol permitidos en la ciudad: 0,5 g/l para conductores particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,0 g/l para conductores profesionales.

Según se informó, la campaña se extenderá durante tres meses y tendrá presencia en la vía pública, playas, eventos masivos, la costanera y zonas peatonales, y combina acciones presenciales con material gráfico y recursos audiovisuales.