El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud, intensifica las acciones de prevención del hantavirus. Esta semana se realizaron talleres informativos en CAPS, Centros Integradores Comunitarios (CIC) y nodos barriales, en coordinación con otras áreas municipales.

Aunque no se registraron casos confirmados en la ciudad, la circulación del virus en distintas zonas de Entre Ríos impulsa a mantener medidas de cuidado. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN N.º 790), con datos hasta fines de 2025, la provincia reportó ocho casos de hantavirus durante el último año, cuatro de ellos fatales.

La Subsecretaría de Salud advierte que los síntomas iniciales suelen asemejarse a un cuadro gripal, incluyendo fiebre superior a 38 °C, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, sin afectación respiratoria alta en las primeras etapas. Ante la aparición de estos signos y el antecedente de contacto con roedores o sus secreciones en las últimas seis semanas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud, ya que la detección y atención temprana son fundamentales para mejorar el pronóstico.

El municipio también articula acciones con las Subsecretarías de Ambiente y Seguridad Alimentaria y la Dirección de Higiene Urbana para reducir la presencia de roedores, principales transmisores del virus. Entre estas medidas se incluyen desratización preventiva, inspecciones y tratamientos en viviendas particulares y establecimientos públicos con métodos seguros y productos autorizados. Además, se llevan a cabo operativos domiciliarios por manzana, con entrega de rodenticidas y orientación sobre su uso y las condiciones ambientales necesarias para prevenir la proliferación de roedores.

El Programa Patio Limpio y las jornadas de descacharrización contribuyen a eliminar posibles refugios para roedores y otros vectores, a través de capacitaciones, visitas domiciliarias y recolección de cacharros. La Subsecretaría de Salud recuerda a la comunidad la importancia de mantener limpios los alrededores del hogar, eliminar malezas y residuos, sellar accesos a las viviendas y ventilar ambientes cerrados antes de ingresar. En tareas de limpieza en galpones o depósitos se recomienda el uso de guantes y barbijo.

Los vecinos con dudas, síntomas compatibles o que deseen solicitar inspecciones y desratización pueden acudir a su CAPS o comunicarse con el área de Veterinaria del Gobierno de Gualeguaychú al 3446 33-2264. Con estas acciones, el Gobierno local reafirma su compromiso con una ciudad más saludable y segura.