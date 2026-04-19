Desde la Municipalidad de Gualeguaychú recordaron que la Ordenanza N° 12.969/2024 apunta a fortalecer la seguridad, reducir riesgos sanitarios y preservar el ambiente en sectores densamente poblados y establece que, el ejido urbano está delimitado: al norte por boulevard Nicolás Montana y 2 de Abril; al sur por avenida Parque Cándido Irazusta y General Artigas; al este por el río Gualeguaychú —incluyendo Camino de la Costa—; y al oeste por boulevard Antonio Daneri y Pedro Jurado.

“La presencia de equinos en el ejido urbano representa un riesgo para la salud ambiental y la seguridad vial. Estas medidas no son aisladas, forman parte de una política pública que busca ordenar el territorio y garantizar condiciones adecuadas tanto para los animales como para la comunidad”, expresó al respecto la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

En ese sentido, solicitaron a quienes posean caballos en la ciudad que los retiren del ejido y los trasladen a zonas autorizadas, a fin de evitar sanciones y eventuales secuestros. “El incumplimiento de la normativa puede derivar en el retiro de los animales tanto en espacios públicos como privados, además de la aplicación de multas”, recordaron.

Para más información o para denunciar la presencia de equinos sueltos, se encuentra disponible la línea telefónica 3446-332264.