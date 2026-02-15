En el marco de la Ley Nacional N.º 24.240 de Defensa del Consumidor, se recuerda que el derecho a la información constituye uno de los principios fundamentales para garantizar relaciones equilibradas entre proveedores y consumidores, promoviendo decisiones de compra conscientes, seguras y libres.

La normativa vigente establece que toda persona o empresa que comercialice bienes o preste servicios debe brindar información clara, detallada y gratuita antes de concretar cualquier operación. Entre los aspectos que deben comunicarse obligatoriamente se encuentran las características del producto o servicio, incluyendo detalles técnicos, calidad y especificaciones, así como también advertencias vinculadas a la seguridad y posibles riesgos para la salud.

Además, los proveedores deben informar las condiciones de la prestación, el alcance del servicio y la modalidad de ejecución, junto con las condiciones económicas completas, tales como el precio final, tasas de interés, gastos administrativos y formas de pago disponibles.

En los casos en que la contratación implique la firma de un contrato —como sucede con planes de ahorro, seguros u otros servicios financieros— la legislación exige que el proveedor exhiba previamente el modelo contractual. De esta manera, el consumidor debe contar con el tiempo necesario para leer y comprender todas las cláusulas antes de asumir cualquier compromiso.

La ley también fija criterios respecto a la forma en que debe entregarse la información. En primer lugar, establece su gratuidad, por lo que no puede cobrarse bajo ningún concepto el acceso a los datos vinculados al producto o servicio. Asimismo, dispone que la información debe proporcionarse por defecto en soporte físico, ya sea en papel u otro medio tangible.

Solo podrá reemplazarse este formato si el propio consumidor elige voluntariamente recibir la información por otro medio, como el digital, entre las alternativas ofrecidas por el proveedor.

Desde el área municipal de Defensa del Consumidor recordaron la importancia de exigir información completa antes de contratar cualquier servicio o adquirir un producto, y solicitaron a la comunidad denunciar posibles incumplimientos.

Para consultas o asesoramiento, los vecinos pueden comunicarse con Defensa del Consumidor a los teléfonos 420450 o 420451, por WhatsApp al 3446-332763 o mediante correo electrónico a [email protected].