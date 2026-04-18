Desde el Gobierno de Entre Ríos informaron que la Dirección de Áreas Naturales Protegidas comenzó a colaborar con la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada, con el objetivo de fortalecer el seguimiento y relevamiento sistemático de incidentes que involucran fauna silvestre en rutas nacionales y provinciales del territorio entrerriano.

La iniciativa apunta a mejorar la gestión ambiental mediante la obtención de información precisa y georreferenciada sobre los puntos críticos donde se registran mayores atropellamientos. Estos datos resultan clave para diseñar políticas de conservación y medidas de mitigación más efectivas.

En este marco, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas avanza en monitoreos sobre corredores viales estratégicos de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer los relevamientos, identificar tramos prioritarios y desarrollar acciones concretas de intervención.

“El atropellamiento de fauna es una de las principales problemáticas que afectan a la biodiversidad. Está vinculado a factores como la fragmentación de hábitats, que obliga a las especies a cruzar rutas con mayor frecuencia, el aumento de la velocidad de circulación y el crecimiento del tránsito vehicular”, explicó el director del área, Pablo Aceñolaza. En ese sentido, remarcó la importancia de detectar con precisión los sectores más críticos para avanzar con medidas focalizadas.

El mapeo de estos incidentes permitirá planificar e implementar acciones como la instalación de pasafaunas, ecoductos, cercados especiales, reductores de velocidad, radares y señalización preventiva, entre otras alternativas según cada zona.

Además, el acuerdo permitirá que Entre Ríos aporte información al sistema nacional, contribuyendo a una base de datos abierta que busca mejorar la comprensión del impacto de las rutas sobre la fauna y optimizar la planificación territorial y vial.