Ante los pronósticos de precipitaciones superiores a lo normal durante la primavera y el verano, el Municipio de Gualeguaychú recordó la importancia de tomar medidas preventivas en los hogares. El fenómeno climático de El Niño aumenta la probabilidad de lluvias abundantes en la región durante estos meses, lo que motivó la puesta en marcha de acciones preventivas para reducir riesgos ante posibles tormentas, anegamientos y crecidas.

A través de las áreas operativas y la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, se realiza el seguimiento constante de la información meteorológica e hidrológica. Paralelamente, se llevan a cabo tareas de mantenimiento en el sistema de desagües y se fortalecen los mecanismos de coordinación para responder ante eventuales emergencias.

Recomendaciones para los vecinos

Para prevenir inconvenientes durante episodios de lluvias intensas, el Gobierno municipal difundió una serie de medidas preventivas: Mantener limpios techos, canaletas, rejillas y desagües domiciliarios; evitar sacar residuos a la vía pública durante alertas meteorológicas para no obstruir las bocas de tormenta; asegurar objetos sueltos en patios, balcones y espacios exteriores; evitar circular durante las tormentas y no permanecer debajo de árboles o cerca de postes y cables eléctricos y desconectar artefactos eléctricos ante el ingreso de agua, siempre que pueda hacerse de forma segura.

Desde el Municipio resaltan que, “la preparación anticipada y la colaboración de la comunidad resultan fundamentales para reducir los riesgos asociados a los fenómenos climáticos. Ante cualquier duda o imprevisto, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil Gualeguaychú al teléfono fijo 103 o al celular 3446 62-8885”.