Las áreas municipales avanzan con acciones preventivas para reducir el riesgo de incendios en la Gualeguaychú, en un contexto de condiciones climáticas que incrementan la probabilidad de estos eventos. Las tareas apuntan a identificar peligros y mitigarlos, con el objetivo de minimizar posibles impactos ambientales.

Entre los trabajos realizados se destacan el corte periódico del pasto en los callejones internos, que funcionan como cortafuegos, y el control del crecimiento de árboles cercanos al tendido eléctrico. Estas intervenciones se llevan adelante de manera preventiva y con apoyo de la Dirección de Espacios Verdes, que aporta personal e infraestructura. Las acciones se concentran en la Reserva Natural Municipal Las Piedras, con intervenciones planificadas sobre especies nativas y foco en la preservación de la biodiversidad.

El nivel de riesgo de incendios se evalúa mediante el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI), elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional. La ciudad cuenta con una estación meteorológica local, lo que permite calcular el índice de manera específica y disponer de información actualizada para la toma de decisiones.

En paralelo, se fortalecen las capacidades del personal municipal. Tres integrantes de la Subsecretaría completaron una capacitación como brigadistas de incendios forestales, dictada por la Brigada de Respuesta Ambiental de la Provincia de Entre Ríos y el Plan de Manejo del Fuego Provincial, en el Parque Islas y Canales Verdes.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria informaron que la prevención es una responsabilidad compartida y recordaron que el índice de peligro de incendios actualizado puede consultarse en los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.