Instructores del cuerpo de Bomberos Voluntarios recorrieron sectores clave de la Reserva, analizaron el mapeo de riesgo elaborado por el equipo técnico municipal e identificaron zonas críticas. Este diagnóstico permite afinar estrategias preventivas y preparar el terreno para una formación integral que abarcará a todo el personal de áreas protegidas.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó: “Los espacios verdes, como Las Piedras, son esenciales para la salud de nuestra sociedad y para el equilibrio ambiental que todos necesitamos. Desde el Gobierno de Gualeguaychú seguimos apostando fuerte al cuidado preventivo, porque proteger estos pulmones verdes no es solo una obligación técnica: es un compromiso con el futuro de nuestra comunidad y con el legado natural que dejamos a las próximas generaciones”.

La iniciativa busca fortalecer la respuesta rápida ante eventuales focos de fuego y, especialmente, potenciar la prevención en un contexto donde las condiciones secas y el cambio climático elevan la amenaza. En este sentido, se remarcó que la seguridad de la comunidad es una prioridad. Además, se proyecta un intercambio de saberes: los guardaparques brindarán capacitaciones a los bomberos sobre oficios y conocimientos del territorio, consolidando una alianza estratégica.

Estas acciones forman parte del Plan de Manejo de la Reserva Natural Municipal “Las Piedras”, que integra conservación, educación ambiental y gestión de riesgos para resguardar uno de los últimos refugios de monte nativo de la zona, con más de 300 hectáreas de biodiversidad.

Ubicada en el acceso norte de la ciudad, a pocos minutos del centro, la Reserva Natural Municipal “Las Piedras” abarca 302 hectáreas que preservan monte nativo, humedales y una rica diversidad de flora y fauna. Forma parte del Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales y cumple un rol clave en la conservación del patrimonio natural entrerriano.