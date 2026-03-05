Tras la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de elevar a ALTO el nivel de seguridad en territorio nacional debido a la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de la represa Salto Grande se reunió con autoridades de Gendarmería y Prefectura para planificar un incremento de medidas de seguridad en el complejo ubicado en la frontera entrerriana con Uruguay.

El objetivo del encuentro fue “continuar fortaleciendo las medidas preventivas y los dispositivos de resguardo del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande”, se comunicó oficialmente desde la Represa.

De la reuniónp participaron el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri; el vicepresidente, Pedro Galimberti; el gerente General de Salto Grande, Gustavo Araujo; el jefe del Escuadrón 4 Concordia de Gendarmería Nacional, Matías Andrés Pérez; el tiular de Prefectura Concordia, Jorge Horacio Ribinski; y el jefe de Prefectura Salto Grande, Néstor Alfredo Hoffmann.

Al confirmarse la escalada bélica en Irán el fin de semana pasado, el gobierno nacional informó oficialmente que decidió elevar a ALTO el nivel de seguridad en todo el país. Según comunicó la Oficina del Presidente, la medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

La represa hidroeléctrica ubicada sobre el río Uruguay en la frontera de Entre Ríos y Uruguay es uno de esos “objetivos sensibles”, lo que motivó el encuentro entre autoridades locales con Fuerzas Armadas. “Se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos”, señaló el comunicado oficial del Gobierno días atrás.