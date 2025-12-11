Las condiciones meteorológicas actuales, marcadas por un período más seco y cálido y por la posible llegada del fenómeno La Niña, incrementan el riesgo de inicio y propagación de incendios en la región. Ante este escenario, la Dirección de Defensa Civil reiteró las advertencias y pidió a la población evitar prácticas que puedan generar focos ígneos.

El organismo señaló que la combinación de sequía, altas temperaturas, viento y vegetación seca favorece la rápida expansión del fuego. Entre las principales consecuencias se destacan los daños ambientales, la afectación a la fauna y la flora, el deterioro del suelo y la contaminación del aire. También remarcan el peligro para la población, ya que el humo puede provocar complicaciones respiratorias y el avance del fuego representa un riesgo directo para viviendas y personas. Además, combatir estos focos exige la intervención de bomberos y brigadas, con un costo económico y operativo significativo.

Frente a este panorama, se recordó que las quemas están prohibidas en áreas urbanas y rurales, y se insistió en adoptar conductas preventivas. Entre las recomendaciones, se sugiere no arrojar colillas o fósforos encendidos, evitar encender fuego para limpieza de terrenos y no realizar quemas bajo árboles o en zonas no habilitadas. También se remarca que la quema de residuos está prohibida dentro del ejido urbano y que solo se debe encender fuego para cocinar en áreas permitidas, asegurándose de apagar completamente las brasas. Otra medida clave es no abandonar latas o vidrios en espacios verdes, ya que pueden iniciar incendios al actuar como lentes.

Defensa Civil destacó que la responsabilidad individual es fundamental para reducir riesgos y proteger a la comunidad. Un descuido mínimo puede desencadenar un incendio, por lo que la colaboración ciudadana resulta esencial para evitar emergencias.