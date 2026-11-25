La infección es provocada por la bacteria Leptospira y se produce al entrar en contacto con agua, barro, tierra o vegetación húmeda contaminada con la orina de animales infectados, entre ellos roedores, perros, bovinos y equinos. El ingreso al organismo ocurre a través de lastimaduras, raspones o mucosas.

Cómo prevenir el contagio

Desde el área municipal remarcaron la importancia de sostener hábitos de higiene y resguardo tanto en el hogar como al aire libre:

Orden y limpieza: evitar la acumulación de basura, escombros y malezas en patios y periferias de las viviendas, además de realizar desratizaciones periódicas en ámbitos domiciliarios y comunitarios.

Alimentos y agua: conservar los alimentos en envases herméticos lejos del alcance de roedores y utilizar únicamente agua segura o potable para beber, cocinar y lavar frutas y verduras.

Mascotas: sostener al día la vacunación de los animales domésticos.

Protección personal: usar botas de goma y guantes al limpiar sectores inundados, desmalezar o trabajar en zonas rurales, y no caminar descalzo ni meterse en aguas estancadas.

Síntomas de alerta y vías de consulta

Entre los principales síntomas de la enfermedad figuran la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, los escalofríos y los vómitos. Ante cualquiera de estos signos —en especial si existió contacto previo con agua o barro en zonas anegadas—, las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.

Para consultas y atención, se encuentran habilitados el teléfono de emergencias del Hospital Centenario (107) y la Veterinaria Municipal (+54 3446 332264).