La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y la Dirección de Veterinaria del Gobierno de Gualeguaychú reforzaron las recomendaciones preventivas ante la posible presencia de alacranes en la ciudad, especialmente durante esta época del año, cuando las condiciones climáticas favorecen una mayor actividad de estos arácnidos.

Con el objetivo de proteger la salud de la comunidad y minimizar riesgos en zonas urbanas y periurbanas, ambas áreas municipales difundieron información clara y práctica vinculada a la prevención, identificación y el procedimiento correcto a seguir en caso de picadura.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de que las familias conozcan cómo reconocer a los alacranes y adopten medidas simples pero efectivas para reducir su presencia en los hogares.

Cómo reconocerlos

-En la región suelen encontrarse dos tipos principales de alacranes.

-El no peligroso es de color marrón oscuro o negro, presenta pinzas cortas y anchas, y un aguijón simple.

-El peligroso, en cambio, es de color amarillo o marrón claro, tiene pinzas largas y delgadas, y se distingue por líneas longitudinales paralelas en el dorso.

-Identificar estas características permite evaluar rápidamente el nivel de riesgo y actuar con mayor precaución para resguardar la integridad personal y familiar.

Medidas de prevención

Para evitar el ingreso y la proliferación de alacranes en viviendas y espacios cercanos, se recomienda:

-Evitar que la ropa de cama toque el piso.

-Colocar rejillas o mallas en desagües, aberturas y orificios.

-Mantener los ambientes limpios, sin acumulación de objetos.

-Reparar grietas en paredes y pisos.

-Colocar burletes en puertas y ventanas para sellar accesos.

-En el exterior, desmalezar patios y terrenos, y eliminar escombros, materiales de construcción, pilas de leña, hojas secas o basura acumulada.

-Revisar ropa, calzado y frazadas antes de usarlas.

-Evitar caminar descalzo, especialmente de noche o en zonas con vegetación.

Qué hacer ante una picadura

En caso de picadura, se recomienda aplicar hielo de manera inmediata sobre la zona afectada para aliviar el dolor y retardar la absorción del veneno, y concurrir de forma urgente al hospital o centro de salud más cercano.

Además, si es posible y sin riesgo, se sugiere capturar el ejemplar o tomar una fotografía clara, lo que facilitará su identificación por parte del personal médico.