El municipio continúa con el desarrollo de medidas de prevención de incendios forestales en la Reserva Natural Las Piedras, en el marco de la planificación establecida por el sistema de Áreas Protegidas Municipales.

Entre las acciones recientes, se destaca la readecuación de callejones preexistentes, que originalmente formaban parte del sistema productivo ganadero de la zona, y que actualmente cumplen dos funciones principales:

Accesibilidad interna: permiten un ingreso rápido y seguro a distintos sectores de la reserva, especialmente en situaciones de emergencia.

Reducción del riesgo de incendios: actúan como cortafuegos al interrumpir la continuidad de la vegetación, disminuyendo la cantidad de material combustible —como pasto y maleza— que puede favorecer la propagación del fuego.

En este contexto, se llevaron a cabo tareas de mantenimiento en dichos callejones, que incluyeron corte de pasto y desmalezado. Estas labores fueron realizadas por el equipo técnico del sistema de Áreas Protegidas, que utilizó equipamiento específico para este tipo de intervenciones.

El mantenimiento también apunta a prevenir daños en el tendido eléctrico que bordea parte de la reserva, y a proteger la infraestructura perimetral, como los alambrados, que pueden verse afectados por el crecimiento descontrolado de vegetación.

De acuerdo con antecedentes registrados, algunos focos de incendio han estado vinculados al contacto de ramas con líneas eléctricas. En ese sentido, estas tareas se enmarcan dentro de una estrategia de gestión preventiva que busca minimizar riesgos tanto dentro de la reserva como en las zonas aledañas.