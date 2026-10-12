Este domingo a las 20 horas, en el Teatro del Puerto, la Comisión Central de la 67ª Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú realizó la apertura de sobres con los votos del jurado para conocer las ganadoras de la categoría Primaveral y Libre.



Este año, 23 carrozas -13 primaverales y 10 libres- participaron de la edición 2026 del tradicional evento estudiantil. De todas ellas, se alzaron con el primer puesto "Regar la vida" (P4) y "Ahipnia" (L9). La primera, de temática Primaveral, pertenece al curso 5º A del colegio Villa Malvina (La Salle); mientras que la segunda, de categoría Libre, es obra del 5º año del Instituto “Ruperto Gelós” (Club Pescadores).

Continuando con el escrutinio, los puestos restantes para ambas categorías fueron los siguientes:



Primaverales



2º) “Astrofloral” (P6), de 5º B del colegio “Ntra. Sra. de Guadalupe”

3º)“Corazón de vapor” (P12), de 5º A del colegio “Ntra. Sra. de Guadalupe”

4º) “¡Qué difícil es la primavera!” (P10), de 5º C del Instituto “Pío XII”

Libres



2º) “Inmerso”, de 6º 2ª de la E.E.T. Nº2 "Presbítero José María Colombo"

3º) Se registro un empate entre “Latidos de La Boca” (L7), de 5º 3ª de la E.N.O.V.A., y “El sueño de un bosque” (L1), de los cursos 5º B y C del colegio La Salle.