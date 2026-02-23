El Poder Ejecutivo Provincial oficializó la asignación de recursos destinados a sostener el sistema de autotransporte público de pasajeros en el territorio entrerriano. La normativa, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.281, responde a la necesidad de "contar con subsidios para solventar eventualidades" del sistema, ante el incremento de costos operativos y la fluctuación de la demanda.

Según los considerandos del decreto, la Secretaría de Transporte informó que el sector atraviesa una situación compleja, con servicios que registraron una "paralización momentánea para mantener la sostenibilidad" y una merma en el índice de pasajeros por kilómetro (IPK).

El documento oficial puntualiza que la prestación se ha visto afectada por "aumentos considerables en los principales insumos para la prestación del servicio como son combustibles y personal afectado".

Esquema de financiamiento y cuotas

La normativa dispone una estructura de pagos dividida en seis cuotas mensuales para el periodo enero-junio de 2026. Los montos establecidos en el articulado son los siguientes:

Servicios Interurbanos: Se asignó un total de $2.100.000.000 (en cuotas de $350.000.000), bajo la metodología de kilómetro recorrido.

Se asignó un total de (en cuotas de $350.000.000), bajo la metodología de kilómetro recorrido. Área Metropolitana: Se destinaron $900.000.000 (en cuotas de $150.000.000) para los servicios específicos de esta jurisdicción.

Se destinaron (en cuotas de $150.000.000) para los servicios específicos de esta jurisdicción. Boleto Estudiantil: Se otorgó un subsidio de hasta $4.500.000.000 para cubrir los descuentos en boletos primarios, secundarios y universitarios.

Se otorgó un subsidio de hasta para cubrir los descuentos en boletos primarios, secundarios y universitarios. Boleto Docente: Se dispuso de hasta $200.000.000 para financiar el descuento del 50% en el transporte urbano para trabajadores de la educación.

Mecanismos de control y destino de fondos

El decreto establece que la distribución de estos recursos se realizará mediante el pago a mes vencido y bajo estricta auditoría. El texto aclara que los fondos "se efectivizarán con cargo de oportuna rendición al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos".

Asimismo, se especifica una prioridad en el uso de las partidas por parte de las empresas prestatarias, indicando que el dinero debe "destinarse prioritariamente al pago de salarios de los trabajadores del sector".

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Servicios Públicos actuará como el órgano de aplicación encargado de determinar la documentación requerida y la metodología de rendición.